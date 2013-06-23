"هيفاء" فيلم سينمائي سعودي في مهرجان أبها

قام عدد من الشباب المهتمين بصناعة الأفلام في عسير بإنتاج فيلم سينمائي سعودي، يحمل عنوان "هيفاء" يحكي قصة ارتباط المرأة بالأرض والمكان، ويجسد المرأة العسيرية الجنوبية التي قامت بدورها الفنانة أفنان فؤاد.

ووفق ما نشرته صحيفة "الشرق" السعودية يعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان "أبها يجمعنا" بواقع 10 عروض يومياً من الساعة 4 حتى الساعة 10 مساء، في صالة العرض بمركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة بأبها، وسط إقبال من الجمهور.

والفيلم فكرة وسيناريو محمد السريعي، الذي أوضح أن فيلم هيفاء يهدف إلى إظهار جماليات المنطقة الطبيعية والتراثية، وارتباطها بالحضارات الإنسانية، مثل الزي والرقصات الشعبية المتنوعة باختلاف تضاريس المنطقة، مختصراً عسير الإنسان والمكان.

وقال "تم إنتاج الفيلم بشكل احترافي جداً، حيث تم صناعة الفيلم بأسلوب عصري منافس، مع الحرص على الجاذبية والسلاسة والتأثير حسب الموضوع بكل دقة، ومراعاة الحسية والشاعرية لأصناف المشاهدين والمشاهدات".

من جهته، أشار كاتب النص عبدالرحمن عسيري إلى أن الفيلم إعادة صياغة لتعريف الضوء العسيري ومحاولة للقفز فوق حواجز اللاوضوح.

وقال: "كتبت نص الفيلم حينما آمنت بأن للطين نافذة داخل الجسد والكيان العسيري، وتحدثت فيه عن قناديل الاكتمال الموجودة في المنطقة الضاربة جذورها في أديم التاريخ".

وعن إخراج الفيلم وتنفيذه، أوضح المخرج محمد الراوي أن الفيلم استغرق نحو ستين يوماً، مشيراً إلى أن تصوير مشاهده تم في أرجاء مختلفة من منطقة عسير، بدءاً من مدينة أبها مروراً بتهائم عسير حتى البحر غرباً ووصولاً إلى شرقها في الصحراء.

وتابع أن هذا العمل شارك فيه عدد من الممثلين، منهم المسرحي حسن سوادي، والممثل عبدالله الوائلي، والفنانة أفنان فؤاد، التي لعبت دوراً هاماً في العمل، مشدداً على أن بطل الفيلم هو مكان عسير وتضاريسها وما تحتويه من جماليات.

يذكر أن الفيلم من إنتاج شركة رامة الشمسان، صاحبة امتياز تنظيم المهرجان.