فرقة "مصاصة متة " السورية تشارك في مهرجان الشباك بلندن

تشارك الفرقة السورية المسماة "مصاصة متة" في مهرجان الشباك الشهر القادم، الذي يقام في لندن، وتضم الفرقة تجمعأ لفنانين سوريين يؤمنون بدور الفن كسلاحٍ مدني، ويعتمدون الكوميديا الساخرة كنمط للتعبير عن مجريات الأحداث في بلادهم.

ويعبر فنانون سوريون، بعيداً عن لغة السلاح وبلغتهم المنفردة، عن واقع الحال السوري من خلال دُمَى يتخفون وراءها ليتمكنوا من إيصال رسالتهم الإنسانية للعالم، رسالة ذاع صيتها حتى وصل إلى لندن، فاستجابت الفرقة، التي تأخد من "مصاصة متة" المشروب السوري الشعبي المعروف اسماً لها، للدعوة من مهرجان الشباك للثقافة العربية.

وتقدم الفرقة عروضا متنوعة، بأسلوب ساخر ومتهكم، تحتل فيها شخصية الرئيس السوري بشار الأسد مكانة خاصة، إذ تسلط الضوء على شخصية الأسد وتداعيات الأحداث منذ بدء الثورة السورية وحتى اليوم.

ولم يغفل هؤلاء الفنانون عن تجسيد حالة جنود جيش النظام القابعين على الحواجز لمواجهة أبناء بلدهم والثمن الذي قد يدفعوه إذا ما فكروا بالانشقاق.

كما كان التعذيب الجسدي والنفسي في سجون النظام، لا سيما للناشطيين السلميين، حاضراً بقوة ليظهر حجم الألم الذي يقاسيه المعتقلون.

عروض حملوها معهم إلى منبج إحدى القرى الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ريف حلب لتقديمها في الشارع سعياً للتخفيف من وطأة الحرب هناك، فيما يبقى دفع الحراك المدني والسلمي من أهم أهداف هذه الفرقة الفنية التي اتخذت من الكوميديا السوداء نمطاً تسعى من خلاله إلى إعطاء فسحة أمل للسوريين مع إصرار النظام على قمع الثورة بالقوة.