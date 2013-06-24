"جامعة الوحوش" يتصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "جامعة الوحوش" إيرادات السينما في أميركا الشمالية هذا الأسبوع، مسجلا 82 مليون دولار، الفيلم من إخراج دان سكانلون ويشارك في بطولته كل من بيلي كريستالوجون جودمان (أداء صوتي فقط).

واحتل المركز الثاني الفيلم الجديد "حرب زومبي" للنجم برادبيت و ميريلي اينوس ودانيلا كيرتز ويخرجه مارك فورستر مسجلاً 66 مليوناً.

وتراجع من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى الثالث فيلم "رجل من حديد" ليسجل 41.2 مليون دولار، الفيلم من سلسلة أفلام سوبرمان، ومن إخراج زاك شنايدر وبطولة هنري كافيل وآمي ادامز.

وتراجع أيضا من الثاني إلى المركز الرابع فيلم "هذه هي النهاية" للممثل جيمس فرانكو، حيث جمع 13 مليون دولار، وشارك في بطولة الفيلم جونا هيل وسيث روجن وأخرجه ايفانجو لدبيرج وسيث روجن.

وتراجع أيضا فيلم "سحرة البنك" من المركز الثالث الذي سجله في الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس ليحقق 7.9 مليون دولار، وشارك في بطولة الفيلم جيسي ايزنبرج ومارك روفالو، وأخرجه لويسيترير.