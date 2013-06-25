جماهير غفيرة تمنع وصول محمد عساف إلى منزله بغزة

وسط استقبال جماهيري حاشد وصل محمد عساف نجم برنامج "آراب آيدول" إلى قطاع غزة قادما من القاهرة، وعبّر آلافُ الفلسطينيين عن فرحتِهم بحصول عساف على لقب محبوب العرب، ويرون أنه أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية لكنْ بلغةِ الفن.

وغاب وزير الثقافة بالحكومة المقالة عن مراسم الاستقبال التي حضرها بالنيابة عنه وفدٌ من الوزارة بالإضافة إلى الشركاتِ الراعيةِ للحملة الإعلامية.

وشدد محمد عساف في كلمته على الوحدة الوطنية وقال "نحن شعب واحد ونريد حريتنا" متمنيا أن يكون قد وحد الشقين الفلسطيني من خلال ما قدمه في (آراب آيدول).

وحضر آلافُ الغَزيين أمام منزله من مختلفِ مناطقِ قطاع ِغزة حاملينَ صورَ عساف وبقلوبِهم حبٌ لشابٍ أصبحَ في نظر كثير منهم الملهم الأول.

وقال مدير عام وزارة الثقافة المقالة فكري جودي إن وزارة الثقافة الفلسطينية تؤمن بأن إنجاز عساف الفني سيشكل رافعة نوعية في خدمة القضية الفلسطينية وشعبها في الداخل والخارج وذلك من خلال ما قدمه عساف من فن راقٍ وحساس.

من جانبه قال مراسل "العربية" في غزة إن المشهد حول منزل عساف كان غريبا حيث تجمع الآلاف حوله بشكل كبير مما عرقل دخول والد عساف لمنزله مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يدخل محبوب العرب منزله بسبب الجماهير الغفيرة التي تحاصر منزله مما اضطره للمكوث في أحد الفنادق القريبة من بحر غزة، وقال إن السيارة التي كان يستقلها عساف قد تحطمت من قبل المحتفين به.

‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ › ‹ ›

وفي مقابلة لـ"العربية" تحدث محبوب العرب محمد عساف، عن دهشته من الحشود التي جاءت لتحيّيه، فما حظي به عساف فاق توقعاته، فبعد أن كان لاجئاً، أصبح سفيراً أممياً، الأمر الذي أصابه بدهشة من المناصب التي حظي بها.

وتحدث عساف عن المشوار الفني الحافل الذي ينتظره، فهناك أعمال عدة عربية ومحلية أولها موسيقى الشارة لمسلسل كويتي، ثم حفلات في رام الله ثم ألبوم غنائي وحفلات.