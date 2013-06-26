قريب لفضل شاكر: لا أحد يعرف مكانه ولا حتى نحن

قال أبو أحمد أحد أقرباء الفنان فضل شاكر لـ"العربية" إن أحداً لا يعرف شيئاً عن مكان فضل شاكر، وأكد أبو أحمد من لندن أن فضل شاكر يدفع ثمن موقفه مع الشعب السوري.

وحول الفيديو الذي انتشر على شبكة الإنترنت، وكان شاكر يتكلم عن قتله شخصين، وانتشرت الأقاويل حينها أنه يقصد الجيش، قال أبو أحمد إن هذا الفيديو قبل المعركة مع الجيش اللبناني، وإن شاكر يقصد سرايا المقاومة وليس الجيش.

وتابع أن فضل شاكر يحب الجيش جداً ويحترمه، وأكد أبو أحمد أن فيلا فضل شاكر تم نهبها وإحراقها، وأن الجيش والأمن اللبنانيين لم يتدخلا لمنع ذلك، وحدث ذلك بعد سيطرة الجيش على المربع الأمني لمسجد بلال بن رباح.