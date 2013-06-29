رندا الشيخ تبوح بـ16 قصة قصيرة في باكورة إنتاجها الأدبي

باحت الكاتبة في صحيفة عكاظ السعودية رندا الشيخ بشيء من فكرها وانفعالاتها، عبر مجموعة قصصية، هي باكورة إنتاجها الأدبي بعد سنوات من الكتابة الصحافية.

وتضم مجموعة رندا 16 قصة قصيرة، تتناول الإنسان وفكره وانفعالاته من خلال مواقف يواجهها في حياته، وشخصيات القصص وأحداثها هي مزيج من واقع وخيال، بحسب رندا.

أشارت الكاتبة إلى أنها تود من خلال الكتاب لفت الانتباه إلى عناصر هامة في حياتنا، بدأت تندثر وأهمها البوح، فالبوح بما في دواخلنا من فكر ومشاعر مهم جداً في حياتنا كبشر، والكبت هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى فقدان علاقات إنسانية جميلة.

وأوضحت رندا أن عنوان الكتاب يمثل اسما لواحدة من القصص التي يضمها الكتاب، وجاء الاختيار من منطلق أن جميع الشخصيات تبوح وتعترف للقارئ بما تواجهه في حياتها من مواقف قد واجهها أو يعاني منها.

وعن مشاريع المستقبل بعد تقبل الوسط لكتابها الجديد، قالت إنها تحلم بالكتابة للدراما التلفزيونية، وهي خطوة تتمنى أن تتحقق في المستقبل القريب.

كان ممن قدم لإصدار رندا الجديد، الكاتب السعودي نجيب عبد الرحمن الزامل وقد رأى فيه "كتابا يستطيع أن يتباهى بأناقته وتفاؤله رغم بعض مسحاتِ حُزنٍ تمرّ عبر أفقِهِ، وتومضُ أيضاً لمحاتُ اعتزاز – ويتابع – ستودّون لو أن الصفحات تنبع قصصاً أخرى.. ولكنها ستقف، ليبقى أثرُها يسري نسيماً لطيفاً في واقعكم".