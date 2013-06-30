الفنان الكويتي محمد جابر يشارك في مسلسل "هذا حنا"

شارك الممثل الكويتي القدير محمد جابر "العيدروس" في حلقة "بيض مسلوق" من مسلسل "هذا حنا"، من بطولة عبدالله السدحان ومحمد العيسى وسعد الفرج ومروة محمد، بعد أن صور مشاهد في مسلسل "هشتقة" من بطولة فهد الحيان. ووفقا لصحيفة "الرياض"، تأتي هذه الحلقة في إطار اجتماعي كوميدي مع القدير سعد الفرج والكويتية نورة العميري وفاطمة الحوسني.

وقال الفنان محمد جابر العيدروس "إن مشاركتي في هذين العملين الخاصين بالدراما السعودية، تأتي في إطار التعاون بين الفنانين والمنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما وأن النصوص هي التي تجبر الفنان على المشاركة، وهذا هو ما بدأت به عندما قرأت النص وشدني للمشاركة".

وأضاف، "العيدروس": بلا شك مشاركة الفنان الكبير سعد الفرج كانت أيضاً دافعاً لي للمشاركة، فهو من النجوم الذين يهتمون بالحفاظ على تاريخهم، ومن المصادفات أيضاً أنني انتهيت من تصوير آخر المشاهد في مسلسل "هشتقة" مع الممثل فهد الحيان، فهو من المسلسلات المميزة والتي آمل أن تنال إعجاب المشاهدين.

وأفاد "إن عبدالله السدحان له محبة كبيرة في قلوب الجمهور الخليجي قبل "طاش ما طاش" وبعده، ومشاركتي معه في هذا العمل المليء بالنجوم تأتي أولاً وأخيراً لتقديم حلقة مميزة تنال رضا المشاهد في رمضان الكريم، وهو تأكيد بأني لن أرضى بأي شكل من الأشكال بنسف تاريخي الفني والذي امتد منذ ما يقارب الخمسين عاماً لأجل حلقة واحدة أو مقابل "حفنة من الدولارات"، لذا كانت مشاركتي في بطولة هذه الحلقة مع رفيق دربي سعد الفرج بعد أن قرأنا النص ووجدناه مميزاً يناقش قضية اجتماعية عامة ومغلفة بالكوميديا الحركية، والتي تعيدنا إلى الزمن الجميل في الدراما الكويتية.

وعن مشاركة الممثلة نورة العميري في حلقة "بيض مسلوق" قال: إنها ممثلة صغيرة ظهرت في العام الماضي ونالت إعجاب الجمهور في برنامج "وآي فاي" ومسلسل "الفلتة" مع طارق العلي، وهي بلا شك لديها قدرة جيدة وخفيفة الظل، وتمتلك خبرة رغم صغر سنها، لذا هي مكسب لمسلسل "هذا حنا".