فنانو مصر يرفعون الكارت الأحمر في وجه مرسي

جال المئات من مثقفي مصر ومبدعيها في مسيرة رافعين شعار "اللهم بلغنا رمضان من غير جماعة الإخوان"، وحاملين "الكارت الأحمر" و"القبقاب الخشبي" بوجه النظام في رسالة إلى الرئيس محمد مرسي تطالبه بالرحيل، وذلك ضمن مشاركتهم في فعاليات حملة "تمرد".

وبدأت المسيرة من أمام مبنى وزارة الثقافة المصرية متوجهةً لميدان التحرير، عبر كوبري قصر النيل. ودامت المسيرة ساعتين من الهتاف المتواصل الذي بدأ في الرابعة وانتهى في السادسة في التوقيت المحلي، لتلتحم بباقي المسيرات القادمة إلى ميدان التحرير.

وتقدم المسيرة كل من يسرا وإلهام شاهين ونادية الجندي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي وليلى علوي وغيرهم من الفنانين كخالد صالح، وعلي الحجار، وحسين فهمي. كما شارك في المسيرة أيضاً هاني رمزي وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي الذي حضر بصحبة زوجته منى زكي.

وأكدت يسرا لـ"العربية.نت" أن وجود الفنانين في المسيرة، التي شارك فيها الآلاف من المصريين، أبلغ دليل على رفضهم لحكم الإخوان.

أما خالد الصاوي فقال إن "الثورة المصرية ثورة ديناميكية ومتحركة"، مشيراً إلى أن "الشعب المصري أصبح أكثر نضجاً". واعتبر أن تجاهل هذه الرسالة القوية التي يوجهها الشعب المصري إلى السلطة الحاكمة نوع من الجنون.

احتفال بسقوط النظام

ومن جانبه وصف حسين فهمي النظام المصري بالفاشي، مؤكداً ضرورة سقوطه. واعتبر أن وجود هذا النظام يشكل إساءة بليغة للشعب المصري، خاصةً أنه، وحسب تأكيد فهمي، هدم الثقافة والفن والحضارة بمصر، وأرسى العنف بين المصريين.

وأوضح فهمي أن الشعب المصري بأكمله حاول مساندة النظام في البداية، ولكن النظام لم يستفد من ذلك.

وأكد هاني رمزي أن الفنانين أتوا إلى المسيرة من أجل "الاحتفال بسقوط هذا الفاشل"، معتبراً أن نجاح الرئيس مرسي الوحيد هو "نجاحه في تقسيم مصر". ووجه رمزي تحيته إلى المصريين الذين اتحدوا من جديد، مؤكداً أن الرئيس مرسي بالنسبة للمصريين سقط منذ فترة كبيرة.

أما أحمد حلمي فأقسم أن المصريين سيسترجعون حقوقهم المسلوبة مرة أخرى ولكن بطريقة سلمية، فيما قال كريم عبدالعزيز في كلمات مختصرة: "تحيا مصر.. كفانا إراقة للدماء".

استقالة نقيب الموسيقيين

وفي سياق آخر، أعلن مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر، استقالته من منصبه اعتراضاً على سياسات الرئيس مرسي. وعبر بيان صحافي أعلن كامل عن تعجبه من الطريقة التي تدار بها مصر في الوقت الحالي، مندهشاً من عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للمصريين.

ومن جانبه رفض أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، استقالة النقيب، لأنها "ليست بالقرار الصحيح"، موضحاً أن جميع الفنانين ضد سياسات الرئيس مرسي، ولكن هذا لا يعني أن يقوموا بتقديم استقالتهم.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور رضا رجب، وكيل النقابة، في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن على كامل أن يعود عن استقالته، لأن موقفه السياسي ضد الرئيس هو موقف جميع الأعضاء. واعتبر أن على كافة أعضاء النقابة أن يبقوا في مناصبهم من أجل الدفاع عن وجهة نظرهم.

يُذكر أن كامل كان قد فاز في الانتخابات التي أقيمت قبل أقل من شهرين، وحصل على منصب النقيب بعد أن كان وكيلاً للنقابة.