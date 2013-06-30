محمد عساف: لا قصة حب في حياتي.. وسأنتقل للعيش في دبي

كشف محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف في برنامج "صباح العربية" عن عدم وجود قصة حب في حياته، وذلك بعد سؤاله عن سر حمله للهاتف الجوال في كل دقيقة من برنامج "آراب آيدول" وتلقيه لمكالمات كثيرة، وقال إن تلك المكالمات هي من معجبيه الذين يتصلون به من جميع أنحاء العالم العربي، وأضاف "تفاجأت أن رقمي انتشر بسرعة حتى إنه وصل لبنان والجزائر والكثير من الدول العربية".

وعبر عساف عن دهشته وصدمته من حصوله على اللقب الذي توج به، وقال إنه كان يرى الحصول على لقب "محبوب العرب" شيء من المستحيل، مضيفا "كنت أتوقع الاستمرار لأسبوع أو اثنين أو ثلاثة بالكثير".

وأشار إلى أن توفيق الله أولا، ثم دعم الناس ومحبتهم وتصويتهم، هو ما جعله الآن صاحب لقب محبوب العرب، بالإضافة إلى منحه لقب سفير النوايا الحسنة.

وكشف عساف أن الحصول على لقب سفير النوايا الحسنة يزيد من مسؤولياته، مؤكدا أنه سيقوم بخدمة قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال الحديث عن قضيتهم ومعاناتهم وأحلامهم.

وأضاف بأنه مثال للشاب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال والظروف المعيشية والاقتصادية القاسية، إلا أنه يملك الكثير من العزم والإصرار والإرادة لتحقيق أحلامه.



وأكد أنه سيعمل على مساعدة شباب بلاده في تحقيق آمالهم وإبراز مواهبهم.

وعن اللهجة التي يفضل الغناء بها محمد عساف، قال إنه يجب على الفنان أن يكون متنوعا ومتجددا ويغني بكل اللهجات التي يتقنها، وذلك ليرضي كل الأذواق ومحبيه ومعجبيه.

وكشف محمد عساف في اللقاء بأن مقر إقامته سيكون في دبي، وأنه يقوم بالتحضير لألبومه الجديد المتنوع اللهجات من إنتاج "بلاتينيوم ريكوردز" وتحت إشراف الفنان السعودي راشد الماجد، وقال إنه سجل تتر مسلسل كويتي سيعرض قريباً في رمضان.