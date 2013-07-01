تتويج الروائية الفلسطينية سحر خليفة بجائزة محمد زفزاف

حازت الروائية الفلسطينية سحر خليفة على جائزة محمد زفزاف للرواية العربية، التي تمنحها مؤسسة منتدى أصيلة المغربية كل ثلاث سنوات ، وقيمتها 10 آلاف دولار، تسلمتها خلال حفل نظم عشية أمس بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة.



وقال محمد ين عيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة أن فوز سحر بهذه الجائزة في دورتها الخامسة اعتبارا لحضورها الأدبي العربي الوازن ولمكانتها الروائية المتميزة، مضيفا أن هذا التتويج يعد تقديرا لتجربتها الإبداعية والإنسانية العميقة، واعترافا بحضورها وبعطائها في مجال الكتابة الروائية.



من جانبه اعتبر وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو، تتويج الروائية سحر خليفة بهذه الجائزة هو احتفاء من المغرب بفلسطين.



واعتبر باقي أعضاء لجنة التحكيم على ان جائزة محمد زفزاف ستغتني حتما بانضمام روائية كبيرة من فلسطين إلى فضاء المتوجين بها، مشيرين على أنها أول كاتبة عربية تتوج بهذه الجائزة.



وأضافوا أن هذا الفوز علامة دالة على المكانة المرموقة التي أضحت للمرأة الروائية اليوم في العالم العربي، بما تحققه من حضور دال في المشهد الروائي العربي.



وتعتبر الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة من بين الروائيات في ارتباطها الذاتي والنضالي والروحي والوجداني الفكري، ما جعل النقاد يصفونها ببنت القضية وروائية فلسطين وكاتبة واقعها.



وأصدرت خليفة سنة 1974 أولى رواياتها "لم نعد جواري لكم" مرورا بنصوصها الروائية الأخرى ، والتي خلقت أصداء واسعة داخل العالم العربي وخارجه.



وحازت سحر خليفة على جائزة السلام من منظمة السلام للنساء من جامعة أيوا الأمريكية ، وميدالية الصداقة من بلدية بولونيا، كما فازت بجائزة البرتو مورافيا للرواية الأجنبية، وميدالية قاسم أمين الذهبية للكتابات النسوية.



يذكر أن لجنة تحكيم الجائزة تشكلت من الروائي الجزائري واسيني الأعرج، و الكاتب المغربي أحمد المديني والروائي الكويتي إسماعيل فهد اسماعيل والروائي والقاص المصري عبده جبير ومحمد بن عيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة.