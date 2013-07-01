شارع محمد محمود يتمرّد بغرافيتي جديد

على مدار عامين كاملين كان شارع محمد محمود، ومازال، أهم مداخل ميدان التحرير، الذي شهد سقوط عدد كبير من الشهداء بداخله، كما تزيّنت جدرانه وأسواره بالعديد من رسومات الغرافيتي، التي حملت صوراً للشهداء، وتخليداً لذكراهم، كما حملت رسائل موجهة للنظام المصري منذ عهد محمد حسني مبارك، مروراً بالمجلس العسكري حتى الرئيس مرسي.

ومع بدء فعاليات حملة "تمرّد" التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وتظاهر الملايين بميادين مصر المختلفة، وعلى رأسها ميدان التحرير، شهد سور شارع محمد محمود، رسومات غرافيتي جديدة، من أجل التماشي مع الحملة ومطالبها التي تنادي بإسقاط النظام.

الرسومات الجديدة التي رسمها عدد من النشطاء على الأسوار، حملت صورة لشهيد الصحافة الحسيني أبوضيف، الذي قتل في الأحداث التي جرت في محيط قصر الاتحادية وحملت اسم "الأربعاء الدرامي" ووضع أعلاها نصّ التغريدة التي كتبها قبل نزوله إلى الأحداث لتوثيقها، ووصيته للثوار بأن يستكملوا ثورته.

وإلى جانب ذلك تم رسم عدد آخر من الصور خاصة بحملة "تمرد"، أحدها حمل صورة الرئيس محمد مرسي، وإلى جواره القيادي الإخواني خيرت الشاطر وبينهما كلمة "ارحل"، وعدد آخر من الشعارات التي تطالب بسحب الثقة من النظام، كما توجد رسمة أخرى للكاتب الصحافي بلال فضل وكتب إلى جوارها "عصرنا واتعصرنا.. وهنتمرد"، في إشارة إلى تأييد بلال فضل للرئيس مرسي في انتخابات الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق، ولكنه قرر أن يتمرد على نظامه بعدما وجده من سياسات لم ترتق لطموحاته.

شاهد على العصر

ومن جانبهم أكد عدد من النشطاء الموجودين بشارع محمد محمود لـ"العربية.نت" أن رسومات الغرافيتي تتغير دائماً كي تكون شاهدة على العصر وما يجري في مصر من أحداث، خاصة أن الغرافيتي في شارع محمد محمود له وقع خاص على الثوار، بعدما حاول البعض تشويهه في السابق، ومنعهم من الرسم على الجدران، ولكنهم قاموا بعمل حملات من أجل تجديد الرسومات وإضافة الرسومات الجديدة في رد على مساعي السلطة لإزالة الرسومات.

وأشار النشطاء أن الغرافيتي أصبح طقساً ثابتاً من طقوس التظاهر، حيث يقوم الموجودون بميدان التحرير بعمل جولة داخل الشارع من أجل تذكر كافة الفعاليات التي مرَّت بها الثورة، وقراءة الفاتحة للشهداء الذين ضحُّوا بأرواحهم من أجل أن تنال مصر حريتها.