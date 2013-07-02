محمد عبده: لعبتي المسرح ولن أتخلى عن الغناء في الحفلات

نفى فنان العرب محمد عبده في حديثه لبرنامج "صباح العربية" مع الزميلة سارة الدندراوي اعتزاله الغناء في الحفلات، وقال "لعبتي هي الغناء على المسرح، ولا يمكن أن اتخلى عنها، ولكن هناك ظروفا أحيانا نفسية أو صحية تجعل الأمر متفاوتاً بين الحين والآخر"، مؤكدا أن شوقه دائماً للمسرح أكثر من الأستوديو.



وعن نصيحة الأطباء له بعدم الغناء والراحة، قال "الطبيب قال لي إن السبيل الوحيد لتكون في صحة جيدة ومزاج ممتاز هو أن تغني".

وعن غيابه عن الحفلات في السعودية، قال "لا يوجد لدينا شيء يبقى على حاله، الفن أحيانا يتألق وأحيانا تحدث حالة من الانغلاق، ونحن الآن في مرحلة انغلاق".



وأضاف "خسارة كبيرة أن تتوقف حفلات كان لها توهج كبير في مسرح المفتاحة في أبها وحفلات جدة غير".

وأوضح أن فعاليات مهرجانات التسوق والصيف تحتاج إلى مقومات، أهمها الفعاليات الثقافية والفنية.

عساف "آرب آيدول"

وتحدث محمد عبده عن محمد عساف الذي حصد لقب "آرب آيدول" قائلاً: من أول ما طلع المسرح وقال "آه" قلت إنه "آرب آيدول".

وأضاف أن "عساف يستاهل هذا اللقب، لأنه صوت قوي وجميل وله وجه وسيم، ومن بلد كلنا نحبه وشعب كلنا نعاني معاناته".

وعن رأيه في أداء عساف لبعض أغانيه خلال البرنامج قال مبتسماً "كويس".

وكشف محمد عبده أن ليلة خميس لن يتغير معناها أبداً في إشارة إلى أغنيته الشهيرة "ليلة خميس"، وذلك تعليقاً على تغيير إجازة نهاية الأسبوع في السعودية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، بعدما تناولها الكثيرون عبر وسائل الاتصال بالفكاهة، وقال "معنى الإجازة سيبقى في وجدان الناس في ليلة الخميس، لأنها ليلة عائلية، ولكن سيتغير مفهوم ليلة الجمعة".

ورداً على سؤال: أين محمد عبده الملحن؟ قال إنه يعطي فرصة لصوته لاستثماره مع ملحنين آخرين، مؤكداً أن هناك عودة قريبة للملحن محمد عبده.