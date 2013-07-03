اليأس من الحل أجبر "جرف الملح" على مصالحة الموت

لم يتوقع سكان "جرف الملح" أن يتحولَ اسم قريتهم المنسية إلى فيلم وثائقي يثير لغطاً وأسئلة في البصرة بشكل خاص، بقيت من دون أجوبة حيث عرضت "العربية" مؤخراً فيلماً وثائقياً حمل عنوان "جرف الملح" للزميل نوفل الجنابي، وشكل صدمة لمن شاهدوه في العراق وغير العراق، فهو يتحدث عن قرية في جنوب العراق يموت أهلها يومياً بالألغام ويعيشون على بيع عظام الجنود الإيرانيين وبقايا السلاح المشع والكيماوي.

وقال نوفل في مقابلة مع "صباح العربية" إنه "بعد عرض الفيلم سمعنا عن ردود أفعال في العراق، خصوصاً في البصرة، وعدنا إلى جرف الملح فوجدنا أن القضية أكثر إيلاماً، ما حدث إلى أحد الأطفال الذين ظهروا في الفيلم أنه قتل في لغم".

القصة التي عرضت والمصير المؤلم الذي عاشه ويعيشه أهل هذه القرية كان صادماً بكل المقاييس.

توجهنا إلى القرية الواقعة في جزء منسي من جنوب العراق لنرى ما الذي تغيرَ بعد عرضِ الفيلم، بعدما سمعنا كثيرا من الأخبار.

مصروف أسبوع

وقيل إن المرأةُ التي تيبّست أطرافها وأصابَها الشلل بعدما فجر لغم أبناءها الثلاثة في الفيلم لم يقدم المحافظ لها أكثر من كرسي متحرك لم يصل رغم مراجعة زوجها المتكررة، بدورنا ذهبنا نبحث عن المحافظ فوجدنا محافظاً جديداً جاءَ بعد الانتخابات الأخيرة.

وأوضح نوفل أنه "لا يوجد اي قانون يخص هؤلاء الناس، والاكثر إيلاماً، فريق رسمي لا نعرف عائداته يأتي إلى جرف الملح ويوزع 100 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل 90 دولارا، وهو مصروف أسبوع أو أقل".



واضاف "ضحايا الألغام في العراق نسبتهم 25% من ضحايا الألغام في العالم كله، 14% من أطفال العالم الذين قتلتهم الالغام من الاطفال العراقيين، خصوصاً من جرف الملح وشمال العراق، وهي مناطق الحروب الدائمة".

السيول زادت المأساة

وأوضح أن السيول الأخيرة زادت المأساة وهي التي جرفت الألغام من المناطق الحدودية إلى بيوت الناس الذين فضلوا العيش في الخيم بدلاً من العودة إلى منازلهم الملغومة.

وأضاف "هذه المنطقة من سنة 1979 – 1980 وهي منطقة حروب، زرع الإيرانيون ألغاما، والاميركيون يزرعون ألغاما، وقوات التحالف أيام غزو الكويت زرعت الغاما، صدام يزرع الغاما لأن لديه هواية ذلك مثل جمع الطوابع".

وقال نوفل إن مساحة الالغام في العراق 1750 كلم مربع، وفي بغداد وحدها هناك 150 منطقة خطرة بالالغام، فالمشكلة أكبر في جرف الملح، لأن كل من مر بهده المنطقة زرع فيها ألغاماً، وليس هناك خرائط لمعرفة مكانها".

تنظيف الألغام

وقال إن الإمارات تقوم بتنظيف جنوب لبنان من الألغام، وكذلك في البوسنة والهرسك، متسائلاً "هل فكرت الحكومة العراقية بطلب مساعدة الإمارات لرفع ألغام العراق".

وبين نوفل أن القرية أصبحت مركز تسوق لمن يحتاج لغما أو مفخخة، يشتروا منها هذه الأسلحة المشعة الخطرة والكيماوية التي تسبب أمراضاً سرطانية.

وقال "هذه المنطقة التي يقال عنها في التاريخ إنها جنة عدن، لم يبق فيها نخل، العراق من 30 مليون نخلة إلى لا أعرف كم؟، ولكن بعد أن كان ينتج سدس التمور في العالم، أصبح يستورد التمور منطقة جرف الملح كانت منطقة نخيل لا تخترق أشعة الشمس نخيلها وكانت تزرع البرتقال والحناء تحت نخيلها".



