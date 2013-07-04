مواقع التواصل المصرية تتفرغ للسخرية من مصير مرسي

كعادتهما لم يخلُ موقعا "فيسبوك" و"تويتر" من التعليقات الساخرة على آخر الأحداث السياسية بمصر. وتداول النشطاء قصصاً مصوّرة "كوميكس" تخيلوا فيها لقاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير، بالرئيس المعزول محمد مرسي، وأبرزت ترحيب مبارك بمرسي.

وأظهرت إحدى الصور حسني مبارك أثناء نقله إلى أكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمته، مع إضافة مقعد إلى جواره تواجد عليه الرئيس المعزول محمد مرسي، في إشارة إلى اقتراب محاكمته كما تم مع مبارك.

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كما انتشرت صور أخرى يظهر من خلالها محمد مرسي وهو خائف من مصيره، بينما يقول له مبارك: "مستنيك يا غالي"، ليؤكد ناشرو هذه الصور أن المصير نفسه ينتظر كل مَنْ يتلاعب بالشعب المصري ولا يُرضي طموحاته.

وفي سياق متصل، تم تحوير الملصق الخاص بفيلم "الحرامي والعبيط" الذي قام ببطولته خالد الصاوي وخالد صالح، ليتم وضع صورة مبارك ومرسي بدلاً من البطلين الأصليين للفيلم. كما استخدم بعض الناشطين على "فيسبوك" مشهداً من فيلم "حسن ومرقص" الذي قام ببطولته عادل إمام وعمر الشريف، حينما تم القبض على كليهما، ووضع بدلاً منهما مرسي ومبارك، وكتب على الصورة المحوّرة تعليق: "الظاهر إن قدرنا واحد".

وفي صورة أخرى ظهر باسم يوسف في مشهد من برنامجه "البرنامج" قائلاً إن الشعب ثار وخلع رئيسه لتظهر صورة مبارك، فيستدرك باسم يوسف قائلاً: "مش دا" فتظهر صورة مرسي ليرد يوسف "أيوه دا".

كما نُشرت صورة من خطاب مرسي الأخير قبل عزله، والتي أكد فيها أنه لا يسعى إلى أي منصب أو كرسي، ليرد عليه مبارك بأنه "قام بعملها قبله"، حينما تحدث في خطابه الأخير قبل تنحيه وقال إنه لم يكن ينوي الترشح لفترة رئاسية أخرى.

وأخيراً تداول المصريون عدداً من الصور الأخرى التي تناولوا فيها عزل الفريق السيسي لمرسي، باستخدام تعليقات من أفلام مصرية شهيرة، من بينها فيلم "وش إجرام" الذي قام ببطولته محمد هنيدي.