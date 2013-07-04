نجوم الفن يبدون فرحاً بتدخل الجيش وسقوط الإخوان

توالت ردود فعل العديد من نجوم الوسط الفني على الإنذار الذي أعلنه الجيش المصري، الاثنين، للقوى السياسية المصرية، بضرورة التوصل إلى حل سياسي خلال 48 ساعة، والذي انتهى إلى الإعلان عن تسمية رئيس جديد للبلاد في بيان أعلن مساء الأربعاء.

وكتبت ماجدة الرومي على "تويتر": "من حق الشعب المصري تحديد مصيره، والربيع العربي في مرحلة مخاض".

وعبّر النجم تامر حسني على "تويتر" عن فرحته بالإنذار، وكتب: "بعدما سمعت بيان الجيش، حضرت في دماغي أغنية إيهاب توفيق "الله عليك يا سيدي"، بس سامعها "سيسي"، الله عليك يا سيسييييييييي، تحيا مصر"، نقلا عن صحيفة "الجمهورية" اللبنانية.

أمّا النجمة هيفاء وهبي فاكتفت بوضع صورة علم مصر على "تويتر"، معبّرة عن فرحتها وكتبت: "48 ساعة"، وهي المهلة التي أعلنها القائد العام للقوات المسلّحة المصرية عبدالفتاح السيسي، للرئيس السابق محمد مرسي وجماعته لتنفيذ مطالب الشعب.

أما الممثل خالد النبوي فعلّق على ما يحدث قائلاً: "إحنا الشعب اللي خلال سنتين شلنا اتنين"، وأضاف: "لكن علينا أن نظل في الشارع ولا نكرّر خطأ 11 فبراير الماضي".

وتابع النبوي: "كل مَنْ شكّك في قدرة الشعب المصري على الإطاحة بالإخوان عليه اليوم أن يدرك أن الثورة ستحكم مصر، وهذه هي الشرعيّة الوحيدة".

واكتفت غادة عبدالرازق بالتعليق على الأحداث بقولها: "الله يحميكي يا مصر".

وكتبت أنغام على "تويتر" معلّقة على الخطاب والأحداث بقولها: "جيش مصر، مهلة 48 ساعة، الله أكبر، النصر قريب، الله أكبر، قالها السيسي، جيش مصر".