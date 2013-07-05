راغب علامة يحتفل بالجنسية الفلسطينية في "تويتر"

احتفل الفنان اللبناني راغب علامة، أحد حكام لجنة تحكيم برنامج "أراب آيدول"، الخميس، بحصوله على الجنسية الدبلوماسية الفلسطينية.

وقال علامة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "الآن تشرفت بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد منحني الجنسية الفلسطينية التي لي الفخر بأن أحملها".

وأضاف علامة في تغريدة أخرى: "لطالما حملتُ القضية الفلسطينية في قلبي ووجداني دفاعاً عن الشعب الفلسطيني المظلوم، واليوم تشرفت بحمل جنسيتها الدبلوماسية".

وحصل المطرب اللبناني على التهنئة من قبل متابعيه عبر "تويتر" الذين يبلغ عددهم أكثر من مليون و71 ألفاً.

وكان راغب علامة قد أنهى خلال الفترة الماضية عمله للموسم الحالي من برنامج "أراب آيدول"، الذي يهتم بدعم المواهب الغنائية، حيث يعمل فيه كأحد أعضاء لجنة التحكيم.

الجدير بالذكر أن الفائز في برنامج "أراب آيدول"، محمد عساف هو من الجنسية الفلسطينية، وكان قد حصل على لقب سفير النوايا الحسنة بعد فوزه بلقب "محبوب العرب".