توقيف المخرج اللبناني المعروف سيمون أسمر في قضية مالية

أوقفت السطات اللبنانية المخرج الواسع الشهرة سيمون أسمر، للاشتباه في إصداره شيكات بدون رصيد بمبالغ كبيرة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، فيما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عدة عن الاشتباه أيضا بضلوعه في جريمة قتل.

وقال مصدر قضائي طالباً عدم الكشف عن هويته لـ"فرانس برس" إن سيمون أسمر "موقوف منذ 48 ساعة بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد، وهناك مذكرة توقيف بحقه". وأضاف المصدر أن الشرطة تحقق مع أسمر في بلدة غزير شمال بيروت بإشراف السلطات القضائية.

ومن جهتها ذكرت وسائل إعلام لبنانية عدة أن شبهات تحوم حول المخرج في تورطه في مقتل شاب سوري، عثر عليه جثة هامدة قبل يومين في لبنان. لكن المصدر القضائي رفض تأكيد الشبهة الثانية.

وسيمون أسمر (70 عاما) مخرج ذائع الصيت في لبنان والعالم العربي، عرف بالبرامج الفنية منذ الثمانينيات، وكانت له اليد الطولى في إطلاق عدد كبير من الفنانين في لبنان.

ومن أشهر البرامج التي أخرجها "استوديو الفن" الذي تخرج فيه معظم المغنين ومقدمو البرامج اللامعون في لبنان. وقد أعاد إنتاج نسخة مصرية منه قبل سنوات.