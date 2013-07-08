الكوميديا تسيطر على الدراما السعودية في رمضان

مثل كل عام سيطر الجانب الكوميدي على الدراما السعودية لشهر رمضان، فمن خلال 11 مسلسلاً ستعرض هذا العام، بزيادة مسلسلين عن العام الماضي، ستكون تسع مسلسلات منها ذات طابع كوميدي بحلقات منفصلة ومتصلة، تناقش فيها قضايا المجتمع دون وضع حلول لها، حيث لا يختلف في الإطار العام لها سوى الممثلين، بينما لن يكون للتراجيديا سوى مسلسلين فقط.

وستفتقد الدراما المحلية للعام الثاني على التوالي النجم ناصر القصبي الذي انضم لقائمة الدراما الكويتية مع النجم الكبير عبد الحسين عبد الرضا في مسلسل (أبو الملايين) الذي سيعرض على شاشة MBC1.

سعوديا، سيكون الأهم على الإطلاق مسلسل (سكتم بكتم) من بطولة وإنتاج فايز المالكي الذي سيحاول سد فراغ (طاش ما طاش) الذي يتواصل للعام الثاني على التوالي بعد انفصال نجميه ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وسيحاول المالكي تجديد أفكاره بعد أن أصيب ببعض الصدى في العامين الماضيين، وتم تصوير المسلسل بين السعودية وماليزيا وأندونيسيا، وسيعرض هذه المرة في غير القناة السعودية.

ويتوقع أن ينافس مسلسل (كلام الناس 2) سكتم، خاصة وأنه سيعرض على القناة المحلية، ويتشارك بطولته حسن عسيري مع يوسف الجراح، وتم تصويره بين عدد من مدن السعودية والفلبين.

يتناول المسلسل القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي، وأثار المسلسل بعض الجدل بعد منع تصويره في جبال (فيفا) حتى تناقش الجهات المسؤولة السيناريو خوفا من الإساءة للمنطقة.

وعلى طرف ثالث، سيحاول الممثل عبد الله السدحان استرجاع بعض النجاح إثر فشله في العام الماضي بعيدا عن مظلة (طاش ما طاش)، ويعود من خلال مسلسل (هذا حنا) وبمشاركة محمد العيسى وسعد الفرج ومروة محمد وصلاح الملا، وفاطمة الحوسني وبشير الغنيم، عبر شاشة القناة السعودية، وهو كغالبية المسلسلات السعودية كوميدي يحاول تسليط الضوء على مشاكل المجتمع.

وللموسم الثاني على التوالي سيقدم فهد الحيان مسلسل (هتشقة) الذي يناقش هو الآخر الظواهر السلبية في المجتمع عبر حلقات منفصلة بشخصيات منفصلة، ويشارك الحيان في البطولة ماجد مطرب فواز وفخرية خميس وعبد المحسن الشمري.

كما يواصل مسلسل (شفت الليل) في موسمه الثاني في قالب كوميدي مناقشة مشاكل شباب يعملون في الفترة المسائية في أحد المجمعات الكبرى في الرياض، وهو من بطولة مشعل المطيري ومحمد القس.

المزيد من الكوميديا

يعالج مسلسل (بقايا أمل) بطابع كوميدي مشاكل الأبناء في سن الشباب، وهو من بطولة عبد المحسن النمر وزهرة الخرجي وعبير أحمد ومروة محمد، وتم تصوير المسلسل ما بين الرياض وبيروت والباحة، وهو من إخراج سمير عارف.

ولا يختلف مسلسل (الخطاف) عن البقية، ولكنه يختلف عن البقية في أنه يقدم أكثر من قصة في كل حلقة بواقع 150 لوحة كوميدية تناقش قضايا اجتماعية معاصرة، وهو من بطولة يوسف الجراح وتركي اليوسف وماجد مطرب فواز.

وسيسلط مسلسل (شباب البومب 2) الضوء على المظاهر السلبية والإيجابية للشباب ودورهم في المجتمع، وهو من بطولة فيصل العيسى وعبد العزيز الفريحي.

ويتكون مسلسل (صح عليك) من 30 حلقة مدة كل منها 10 دقائق، وهو متصل منفصل بحلقات متنوعة وموضوعات مختلفة يسودها الطابع الكوميدي، وهو كغيره مسلسل كوميدي يناقش مشاكل المجتمع.

لمحة تراجيديا

بعيدا عن إطار الدراما، يناقش مسلسل (أنت طالق) قضايا مختلفة في المجتمع، مثل القُصّر ومشاكل الطلاق عبر 26 حلقة منفصلة، وهو من بطولة محمد بخش وسعد خضر وعلي إبراهيم وبشير الغنيم.

ويكشف بخش أن كل حلقة منه تحكي قصة مستقلة، ولكن جميع الحلقات تصب في هدف معالجة قضايا اجتماعية، وعلى رأسها معاناة المرأة المطلقة، إضافة إلى تسليط الضوء على السلبيات والأخطاء الاجتماعية، كزواج القاصرات، وزواج المصلحة، والزواج من أجنبية، وما يلحقه من مشكلات تلحق بالأبناء في حال الطلاق.

أما مسلسل (أهل البلد) فيعتمد على مجموعة من الممثلين السعوديين الشباب، يقدمون سبع قصص لكلٍّ منها أبطالها الرئيسيّون، المسلسل مأخوذ عن نص من قصص الكاتب السعودي الراحل أحمد السباعي ومن بطولة محمد حمزة ومنى شداد وفوزان الحسن وعبد العزيز الشمريّ وفي الشرقاوي وغزلان، وتم تصوير العمل في جدة والطائف، ويصور طبيعة أحياء مكة المكرمة قبل ثمانين عاماً، حيث حاول الطخيم جمع عدد كبير من المواهب الشابة، وسيتم عرضه في شهر رمضان المبارك على شاشة التلفزيون السعودي.