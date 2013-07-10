تشييع جنازة المخرج المسرحي حسن عبد السلام

شيعت الثلاثاء جنازة المخرج المصري حسن عبد السلام، الملقب بشيخ المخرجين المسرحيين، والذي أخرج عشرات الأعمال الكوميدية على مدى أكثر من نصف قرن.

توفي عبد السلام في منزله بالقاهرة مساء الاثنين عن 86 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

عبد السلام الذي ولد عام 1927 درس الإخراج المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وأخرج العشرات من الأعمال الكوميدية منها (سيدتي الجميلة) للثنائي فؤاد المهندس وشويكار و(موسيقى في الحي الشرقي) لصفاء أبو السعود وجورج سيدهم وسمير غانم الذي قام ببطولة مسرحيات أخرى لعبد السلام، منها (المتزوجون) و(أخويا هايص وأنا لايص) و(فارس وبني خيبان) و(جوليو ورومييت).

وكرم المخرج الراحل في افتتاح المهرجان التاسع عشر لنوادي المسرح المصري عام 2009 كما كرم عام 2010 في "يوم الوفاء للمسرح الحديث" بالقاهرة.

وتزوج عبد السلام أكثر من مرة، وله تجربة زواج واحدة من الوسط الفني مع الممثلة والمطربة المصرية الراحلة هدى سلطان.