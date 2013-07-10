لأول مرة مسلسل "موجة حارة" لمن فوق 18 عاماً

مع بدء عرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان المبارك، كان ملفتاً أن يقوم صناع مسلسل "موجة حارة" الذي يقوم ببطولته إياد نصار ودرة ومدحت صالح، بالتنويه عبر مقدمة العمل أنه مخصص لمن هم فوق الـ18 عاماً، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في الدراما المصرية، خاصة وأن التصنيف العمري للعمل لم يكن متواجدا سوى في الأعمال السينمائية، وكان في معظم الأحيان يأتي بطلب من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

وأكدت الكاتبة مريم نعوم مؤلف العمل المقتبس عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في تصريحاتها لـ "العربية.نت" أن فكرة التنويه جاءت برغبة من صناع العمل، ولم يطلب منهم أحد أن يقوموا بها، مؤكدة أنها مؤمنة بأن العمل يحمل كما كبيراً من القسوة في مشاهده وتفاصيله، ما جعلهم يكتبون جملة افتتاحية للمسلسل تقول "نعيش يوميا واقعا يفوق الخيال في قسوته.. لسنا نحن صناع تلك القسوة، لكنها الحياة"، ليتم بعدها التنويه أن العمل غير مناسب لمن هم دون الـ18 من عمرهم.

وأوضحت نعوم في حديثها أنها مثلا لا تريد أن يشاهد نجلها المشاهد القاسية التي يحتوي عليها العمل لذلك قررت هي وأسرة العمل أن تكون هناك شفافية بينهم وبين المشاهد، مع تأكيدها على أن هناك أعمالا درامية أخرى تحتوي على مشاهد غير مناسبة للصغار، ولكنهم لا يقومون بالتنويه عن ذلك، غير أن صناع العمل قرروا أن يقوموا بهذه الخطوة كي يكون الكبار في المنزل على علم بأن العمل يحتوي على تفاصيل لا يجوز أن يشاهدها الصغار.