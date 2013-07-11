أول رواية لبيكيت بخط يده تباع بنحو 1.5 مليون دولار

أعلنت صالة مزاد سوذبي أن نص أول رواية للكاتب الأيرلندي الشهير صامويل بيكيت "ميرفي" كتبه بخط يده طرح في مزاد وبيع بنحو مليون جنيه إسترليني (1.5مليون دولار)، بحسب تقرير إخباري، الخميس 11 يوليو/تموز.

وفازت جامعة ريدنغ، التي خاضت المزاد أمام منافس آخر، بالمخطوط الثمين الذي يحوي ملاحظات مكتوبة على الهوامش، وبه اختلافات ملموسة عن النص النهائي للرواية التي نشرت عام 1938 .

ودفعت الجامعة 962.500 جنيه إسترليني ثمنا للنص الذي كتبه بخط يده الكاتب الأيرلندي المولد الحائز على جائزة نوبل للآداب.

وقدر الخبراء قبل المزاد أن يحقق المخطوط ثمنا يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيتر سيلي، كبير خبراء الكتب والمخطوطات في سوذبي، في بيان: "هذا بلا شك أهم مخطوط لرواية كاملة لكاتب بريطاني أو أيرلندي من العصر الحديث يطرح في مزاد منذ عشرات السنين".

وتقع رواية بيكيت بخط يده في 6 مفكرات، احتوت على صياغات معدلة للنص ورسوم، كان الكاتب الأيرلندي يخطها وهو يفكر، لوجه الروائي الأيرلندي جيمس جويس، والممثل الكوميدي البريطاني تشارلي شابلن، اللذين أثرا في أعمال بيكيت.

وولد بيكيت في دبلن عام 1906، وعاش وكتب معظم أعماله في باريس، وكان يكتب أعماله بالإنكليزية والفرنسية، وحصل على جائزة نوبل للآداب عام 1969 وتوفي عام 1989.

أعلنت صالة مزاد سوذبي أن نص أول رواية للكاتب الأيرلندي الشهير صامويل بيكيت "ميرفي" كتبه بخط يده طرح في مزاد وبيع بنحو مليون جنيه إسترليني (1.5مليون دولار)، بحسب تقرير إخباري، الخميس 11 يوليو/تموز.

وفازت جامعة ريدنغ، التي خاضت المزاد أمام منافس آخر، بالمخطوط الثمين الذي يحوي ملاحظات مكتوبة على الهوامش، وبه اختلافات ملموسة عن النص النهائي للرواية التي نشرت عام 1938 .

ودفعت الجامعة 962.500 جنيه إسترليني ثمنا للنص الذي كتبه بخط يده الكاتب الأيرلندي المولد الحائز على جائزة نوبل للآداب.

وقدر الخبراء قبل المزاد أن يحقق المخطوط ثمنا يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون جنيه إسترليني.

وقال بيتر سيلي، كبير خبراء الكتب والمخطوطات في سوذبي، في بيان: "هذا بلا شك أهم مخطوط لرواية كاملة لكاتب بريطاني أو أيرلندي من العصر الحديث يطرح في مزاد منذ عشرات السنين".

وتقع رواية بيكيت بخط يده في 6 مفكرات، احتوت على صياغات معدلة للنص ورسوم، كان الكاتب الأيرلندي يخطها وهو يفكر، لوجه الروائي الأيرلندي جيمس جويس، والممثل الكوميدي البريطاني تشارلي شابلن، اللذين أثرا في أعمال بيكيت.

وولد بيكيت في دبلن عام 1906، وعاش وكتب معظم أعماله في باريس، وكان يكتب أعماله بالإنكليزية والفرنسية، وحصل على جائزة نوبل للآداب عام 1969 وتوفي عام 1989.