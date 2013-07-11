"أبوالملايين" مسلسل كوميدي يجمع السعودية والكويت

اعتاد المُشاهد الخليجي على ثنائية كوميدية تنتمي إلى بلد واحد، لكن في هذا الموسم هو على موعد مع ثنائية جمعت فنان الكويت الأول عبدالحسين عبدالرضا، وفنان السعودية الأول ناصر القصبي في مسلسل باسم "أبوالملايين، من تأليف الكاتب الصحافي السعودي خلف الحربي، والذي عرفه القرّاء بالمشاكس خفيف الظل.

وبذل القائمون على العمل جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية لتحقيق توليفة تصيغ المواقف الضاحكة التي ينتظرها المشاهد الخليجي هذه المرة.

وتحدث الفنان السعودي ناصر القصبي لـ"العربية" قائلاً إنهم أمضوا سنتين في كتابة نصّ المسلسل، مؤكداً أن النص الكوميدي لو تم طبخه على نار هادئة يخرج بشكل مرتب وجميل.

فيما قالت الفنانة الكويتية أمل العوضي، المشاركة بالمسلسل، إنه عمل درامي في قالب كوميدي جميل جداً، مضيفة "أنا دمي خفيف وليس ثقيلاً، لذلك هناك مشاهد جميلة تلائم شخصيتي".

ومن جانبه قال مخرج العمل محمد دحام الشمري إن الكوميديا والتراجيديا هي دراما، موضحاً أن الكوميديا معادلة عقلية تعتمد على الوقت وسرعة الإيقاع والحدث، وعلى المخرج توصيل الفكرة للمشهد في "الإفيه".

وعبّرت الممثلة السعودية وجنات الرهبيني عن سعادتها بالعمل، وقالت: "المسلسل حلو وطاقمه الفني والإداري محترم"، وأوضحت أنها في "أبوالملايين" اختلفت كلياً عن الشخصية الحجازية التي اشتهرت بها.