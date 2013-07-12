"محال" يتناول تبعات زواج الكويتي من خارج بلاده

هاجرت أعمال درامية عدة من الكويت إلى دبي هذا الموسم، ويعتبر مسلسل "محال" أحد المسلسلات المهاجرة.

وهو عمل يقدمه الكويتي المخضرم جاسم النبهان ويخرجه سلطان خسروه.

وقال جاسم البنهان عن "مُحال": "إنه يتطرق إلى قضايا تكون من المحال أن يقبلها العقل أو المجتمع أو الإنسان".

ومن جانبه قال المخرج سلطان خسروه "إنه مسلسل اجتماعي رومانسي يجمع بين الحب والفشل والمشاكل الاجتماعية في الخليج".

وفي أول تجربة لبنانية ضمن الدراما الكويتية قالت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية إنها تقوم بدور شخصية جديدة عليها تبدأ بشكل معين ثم تتغير في نصف المسلسل إلى آخره.

وقالت: "ألعب في المسلسل دورين أحدهما الشخصية البريئة التي تحب شخصاً ومرتبطة به لتتغير وتصبح إنسانة تحمل الكثير من المسؤوليات".

ويتطرق العمل الدرامي الاجتماعي إلى قضايا كالزواج من خارج الكويت، فتأتي الفنانة اللبنانية لاميتا كأحد نماذج قصص المسلسل.

وينتظر أن يصاحب هذا مسلسل "محال" والذي ستبثه قنوات إماراتية وكويتية عدة الكثير من الجدل.