أزمة جديدة لصناع الدراما بعد تسريب حلقات عبر الإنترنت

يبدو أن صناع دراما رمضان على موعد هذا العام مع أزمة جديدة من نوعها، بعد أن تم تسريب عدد من حلقات بعض المسلسلات التي تعرض في الوقت الحالي عبر الإنترنت، لتنتقل القرصنة من دور العرض السينمائية إلى الشاشة الصغيرة، حيث فوجئ الجميع بتسريب حلقات مسلسل "الداعية" الذي يقوم ببطولته هاني سلامة وبسمة حتى الحلقة السادسة عبر موقع You Tube.

بينما تم تسريب حلقات مسلسل "اسم مؤقت" ليوسف الشريف حتى الحلقة الـ9 في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك مسلسل "تحت الأرض" الذي يقوم ببطولته أمير كراره والأردني ياسر المصري وأمل بوشوشة.

المخرج محمد جمال العدل، مخرج مسلسل "الداعية"، أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" فور وقوع الأزمة، أنه متفاجئ مما حدث ولا يعرف كيفية وقوعه، مؤكداً أن هناك اتصالات مع متخصصين فنيين من أجل تدمير روابط التحميل المنتشرة عبر شبكة الإنترنت.

وقال والده جمال العدل منتج العمل لـ"العربية.نت"، إن "الأزمة حدثت من جهة القنوات الفضائية التي يتم تسليم الحلقات إليها"، مؤكداً أنه لن يقوم بتسليم سوى حلقة واحدة فقط بشكل يومي إلى القنوات بعد أن كان يقوم بتسليم مجموعه من الحلقات يومياً.

وأعرب العدل عن اندهاشه مما حدث، مؤكداً أنه في الأعوام الماضية كان يقوم بتسليم دفعة من الحلقات ولم يكن يحدث أي تسريب لها، وأعرب العدل عن ارتياحه بعد أن تمكنوا من إيقاف عرض الحلقات المسربة عبر You Tube، كما أعلن عن سعادته بمستوى العمل الذي أنتجه وردود الأفعال التي تلاحقه.

وأكد الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف مسلسل "اسم مؤقت"، لـ"العربية.نت"، أنه علم بأزمة تسريب الحلقات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن الوضع في مسلسله مختلف، حيث تم تسريب الحلقات حتى الحلقة التاسعه، مؤكداً أنه قام بالاتصال بالشركة المنتجة فور وقوع عملية التسريب من أجل أن يقوموا بحل الأزمة.