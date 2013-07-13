"واي فاي" برنامج كوميدي يجمع سعوديين وكويتيين

جمع برنامج "واي فاي" فقرات كوميدية عدة ضمن قالب واحد مسلسل على صيغة برنامج يقدمه فنانون سعوديون وكويتيون للعام الثاني بعد نجاحهم العام الماضي على شاشة MBC.

"العربية" تواجدت في كواليس البرنامج للعام الثاني، حيث شجعت تجربة العام الأول القائمين على إطلاق الجزء الثاني من المسلسل "واي فاي"، وكما يقول الممثل الكوميدي حبيب الحبيب إن "الحب في "اللوكيشن" هو الذي ساعد على إتمام العمل".

وأضاف الممثل عبدالإله السناني أنه "بعد حصولنا على جائزة "الكلوب" للإنتاج الكوميدي، أصبح لدينا حماس أكثر لتقديم المزيد، لأن الجائزة هي جائزة عالمية وليست عربية فقط، فأصبح لنا تحدٍّ من نوع آخر".

ويقوم المسلسل على تجسيد المواقف الكوميدية القصيرة والسريعة، معتمداً على نجوم خليجيين من أصحاب الخبرة، يساندهم عدد من الوجوه الجديدة، فقناة "إم بي سي" تراهن على "واي فاي" في تقديم جرعة فيفة ضاحكة بعد الإفطار.