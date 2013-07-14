السدحان: لم أهتم لعمل ناصر وحسين في"أبو الملايين"

التقى مخضرمو الكوميديا الخليجية في عمل واحد، وقالوا "هذا حنّا"، وهو اسم المسلسل الذي سيبث على التلفزيون السعودي. وهو المسلسل الذي يعول عليه الفنان السعودي عبد الله السدحان كثيرا للعودة إلى الأضواء بعد خفوت نجمه عقب توقف سلسلة "طاش ما طاش".

السعودي عبد الله السدحان، الكويتي سعد الفرج يلتقيان وبإسناد من السعودي محمد العيسى. وفي هذا الإطار يقول محمد العيسى "أعتقد أن هناك أسماء كبيرة تسحتق ألا تظلم في وقت العرض على التلفزيون، وأتمنى أن يعطونا فرصة أن نقدم هذا العمل في الفترة الذهبية، كما أنه حرام ألا يرى المشاهد هذا العمل".

أما الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، فتقول عن مسلسل "هذا حنّا" إن ما شدها فيه هو "كتابة النص التي أنجزت بطريقة جيدة، وكوميديا خفيفة، ونحن كممثلين نستطيع أن نضيف للنص".

ويرى مراقبون أن تجربة مسلسل "هذا حنا"، تعتبر استمراراً لتجربة مسلسل طاش الذي دام نحو عقدين. وهذه المرة يأتي عبد الله السدحان وحيداً من دون رفيقه السابق ناصر القصبي. وتعليقا على الأمر يقول السدحان "لم أكترث لعمل حسين وناصر، ولم أقم بهذا العمل لأنافسهما، لكنني أدعو لهما بالتوفيق".

ومن جهته، يعتبر فهد الحمود مخرج مسلسل "هذا حنا"، أن القناة الأولى على التلفزيون السعودي تستحق عملا جيدا، يستغل النجوم أفضل استخدام، أما الفنان القطري صلاح الملا، فقال إنه "يتمنى الاشتغال على أعمال كوميدية لأنها الأقرب إلى المشاهد"، لكنه يتساءل: أين هذه الأعمال التي تستحق؟ ويجيب: مشكلتنا أننا نفتقر إلى النص الكوميدي". وسيتعاطى المسلسل مع القضايا الاجتماعية، وكل حلقة ستأتي بموضوع واحد ينتهي سرده بانتهاء الحلقة.