هالي بيري تتزوج للمرة الثالثة بقصر في فرنسا

أفادت مجلة "يو إس ويكلي"، اليوم الأحد، أن الممثلة هالي بيري تزوجت من الممثل الفرنسي أوليفر مارتينيز، في قصر بفرنسا أمس السبت، وأعلن مصدر للمجلة أن "النجمين أصبحا زوجاً وزوجة رسمياً".

وبحسب ما ذكرت "اليوم السابع"، توجه أوليفر وهالي لباريس الثلاثاء الماضي ومعهما ابنة هالي، وتردد أن هالي التي تزوجت مرتين من قبل، ارتدت فستاناً بسيطاً لونه أصفر فاتح.

وقال مصدر إعلامي إن "مراسم الزواج بدأت بمراسم مدنية تبعتها مراسم دينية في كنيسة بالقصر".

يذكر أن علاقة الشريكين بدأت بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم "دارك تايدز" في أغسطس 2010، ثم أعلنا خطوبتهما في مارس 2012، ويعد هذا الزواج الأول للممثل الفرنسي أوليفر مارتينيز (47 عاماً)، والذى كان على علاقة سابقاً بالمغنية كايلي مينوج.

يشار إلى أن هالي حامل في طفلها الأول من أوليفر، حيث من المقرر أن تضعه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.