الدراما السورية تحافظ على حضورها في الدول العربية

رغم الثورة وعامها الثالث.. حافظ الإنتاج الدرامي السوري على حضوره. نجوم سوريا غادروا بلدهم إلى لبنان ومصر والإمارات سعياً للحفاظ على إبقاء سوريا في واجهة المشهد الدرامي.

أحد نجوم سوريا الذي اختار مصر منصة لأعماله الدرامية هو الفنان جمال سليمان، وهذه المرة عبر مسلسل جاء اسمه "نقطة ضعف".

وفي حديث لقناة "العربية" أوضح الممثل السوري جمال سليمان "أنه توجد في مصر دراما قوية جدا، وشركات إنتاج كبيرة ومخرجون مهمون، وما يميز مصر هو اختيار الممثلين في وقت مبكر جدا".

وحول مسلسل "نقطة ضعف" قال مخرجه أحمد شفيق، "كل شخص لديه نقطة ضعف ولكل شخص سلبيات وإيجابيات، ومن خلال هذا العمل نحاول أن نبني فكرة تقبل الأشخاص للآخرين بسلبياتهم وإيجابياتهم".

يطل مسلسل "نقطة ضعف"على المشاهدين عبر قنوات خليجية وعربية عدة، وبطله جمال سليمان يراهن على بقاء اسمه في واجهة الدراما السورية، حتى وإن اغتربت. قام هذا العمل المرهق على مشاهد خارجية، تطلبت تقنيات فنية خاصة لتصويره.