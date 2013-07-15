"نيران صديقة".. عامان من الكتابة وتفاصيل رعب وغموض

عبر شاشة "MBC مصر" بدأ عرض مسلسل "نيران صديقة" مع بداية شهر رمضان الجاري، وهو العمل الذي يلعب بطولته كل من، منة شلبي وكندة علوش ورانيا يوسف ومحمد شاهين وعمرو يوسف والتونسي ظافر عابدين، ومن تأليف محمد أمين راضي في أول أعماله التي تعرض، ويخرجه خالد مرعي.

التجربة التي استغرق مؤلفها عامين في كتابة تفاصيلها وأحداثها، اتخذت من الرعب والغموض إطارا لها، حيث تدور حول ستة أصدقاء يربطهم ببعضهم البعض، ما يعرف خلال الأحداث باسم "كتاب الدماء" الذي تدون فيه كافة الأحداث التي يمرون بها، منذ عام 1986 وهو التاريخ الذي بدأ فيه العمل، لتنتهي الأحداث في عام 2009.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شهد المسلسل متابعة لكافة أحداثه وساحة للنقاش حول الأحداث، حيث اعتبر كثيرون أنها التجربة الأولى من نوعها التي يتم تنفيذها بهذه الطريقة الملفتة للانتباه، كما علق البعض على أن الأحداث متتالية بشكل لا يمكن أن ينفصل، وأنه لا يوجد مشاهد يستطيع الإلمام بكافة التفاصيل في حال أغفل متابعة مشهد واحد من العمل.

تركيبة مختلفة

ومن جانبها أكدت الفنانة رانيا يوسف المشاركة في بطولة العمل لـ "العربية.نت" أنها انجذبت في البداية للعمل، على الرغم من تلقيها عروضا كثيرة من عدد كبير من مسلسلات رمضان، وبعضها كان بطولة مطلقة، غير أنها فضلت "نيران صديقة" خاصة وأنه يمثل تركيبة جديدة للدراما المصرية، وأنها لم تخش أن تكون طبيعة العمل عائقا في وصوله للجمهور كونها تبتعد عن التيمة الشعبية للدراما، مشيرة إلى أن الصورة التي خرج بها العمل مميزة للغاية وهو ما يحسب للمخرج خالد مرعي كما أن العمل كتب بطريقة رائعة، واختتمت رانيا تصريحاتها بالتأكيد على أنها مستمرة في تصوير العمل لعشرة أيام مقبلة.