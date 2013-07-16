رسوم لمواقف مستوحاة من أعمال درامية على مواقع التواصل

مع متابعة قطاع كبير من الجمهور للأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان الجاري، سيطرت العديد من المواقف الدرامية التي تدور خلال الأحداث، على الصفحات المختلفة لمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "فيسبوك"، حيث اختار عدد كبير من مستخدمي هذه المواقع أن يقوموا بالرد أو التعليق على ما يكتب عبر جمل مقتبسة من تلك الأعمال التي تعرض، كما قام بعضهم بتقديم رسوم كوميكس مستوحاة من تلك الأعمال والجمل التي تقدم بداخلها.

مسلسل "موجة حارة" الذي يقوم ببطولته إياد نصار ورانيا يوسف ومدحت صالح، ويعرض عبر شاشة "MBC مصر"، ومقتبس عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، يعد من أكثر الأعمال التي تم اقتباس جمل منها، وعرضها عبر صفحات "فيسبوك"، خصوصاً عدداً من الجمل الحوارية التي دارت بين إياد نصار ومعالي زايد التي تجسد دور والدته في العمل، وكذلك بعض المشاهد التي دارت بين إياد نصار وشقيقه الذي قام بدوره رمزي لينر.

وقام النشطاء باستخدام صور من الأعمال الدرامية التي تعرض، ووضع جمل مستوحاة من خيالهم كتعليق عليها، واستخدامها في ردودهم على عدد من المواقف التي تحدث عبر المواقع، وبمناسبة اقتراب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في مصر، والقلق المسيطر على الطلاب وأولياء أمورهم، تم اقتباس مشهد من مسلسل "مزاج الخير" الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان ودرة، من أجل التعبير عن شعور الطالب حينما يعلم بنتيجته، وذلك إضافة إلى عدد من المشاهد الأخرى المأخوذة من بعض الأفلام المصرية للتعليق على ما يدور في الدراما الرمضانية.



