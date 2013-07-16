مسلسل "هشتقة" يعود في موسمه الثاني بطابع محلي سعودي

تتجه الدراما السعودية هذا العام إلى استثمار نجاحاتها السابقة، حيث يعود الكوميدي السعودي فهد الحيان ليطل على محبيه عبر مسلسل "هشتقة 2"، ومعه نجوم الموسم الأول.

ويمنح العمل، الذي يناقش قضايا تهم المجتمع السعودي في إطار كوميدي ساخر، مساحة واسعة لفنانين شباب أيضاً. كما سجل هذا الموسم حضوراً مكثفاً للمخرجين السعوديين.

وأكد ضيف الحارثي أن العام الأول لاقى نجاحا وقبولا لدى الجمهور، متوقعاً نجاحا أكبر في الموسم الحالي الذي اتخذ طابعا محليا سعوديا.

ومن جهته، قال ماجد مطرب فواز إن العمل هذا العام سيكون مختلفا عن الموسم السابق، كاشفاً أن مجموعة من الكتاب دأبت على صياغة حلقاته التي تناقش كل واحدة منها موضوعا مختلفا، وتحمل عنوانا مستوحى من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث عبدالعزيز السكيرين عن تغيرات كثيرة طرأت على العمل من موسه الأول إلى موسمه الثاني، مشيراً إلى وجود فريق فني سعودي يتسم بالتعاون والمهنية.

وأوضح فهد الحيان أنه، ومن خلال هذا العمل، يطل لأول مرة، منذ أكثر من 20 عاماً على التلفزيون السعودي. أما سارا الجابر فكشفت لقناة "العربية" أنها ستؤدي خلال العمل شخصيات مختلفة جداً عن بعضها البعض.