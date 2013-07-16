"عطر الجنة" يتناول العلاقات الرومانسية بالمجتمع الخليجي

يطل خليط خليجي مشترك خلال شهر رمضان عبر واحد من المسلسلات على شاشة mbc، حيث تصاغ قصص عدة تبرز العلاقات الرومانسية والاجتماعية في إطار درامي، وتعرض من خلال المسلسل الخليجي "عطر الجنة".

ويضم المسلسل وجوهاً خليجية، منهم الفنانة البحرينية زهرة عرفات والفنان الكويتي علي الكنكوني والفنان السعودي إبراهيم الحساوي.

يدور المسلسل في مجتمع الكويت، وتتمادى أفكاره إلى عموم المجتمع الخليجي، عبر قصص عدة تدور حول العلاقات الرومانسية والاجتماعية.

وتصف الفنانة الكويتية زهرة عرفات أجواء العمل بالمسلسل بأنها مثل "خلية النحل"، فالكل يعمل ولا يوجد أي وقت فراغ.

أما الفنان الكويتي علي الكنكوني، الذي يلعب شخصية "يوسف" في المسلسل، فيصف الشخصية بأنها نوع من "تحقيق المعادلة الصعبة"، وهي الجمع بين الصعب والسهل.

ويصف الفنان السعودي إبراهيم الحساوي الشخصية التي يقوم بأدائها بأنها "شخصية جميلة"، فهي لرجل يهتم بأمه ويكون باراً بها لدرجة أنه لا يتزوج لكي يظل قريباً منها.

أما الفنانة السعودية أسيل عمران، فتصف الشخصية التي تلعبها بأنها "طبيعية جداً" إلا أن حادثاً مفاجئاً سوف يؤدي إلى تحول في الشخصية يبرز في التغير في تصرفاتها وتفكيرها، كما وصفت الدور بأنه كان صعبا للغاية.

ويرى المخرج الأردني سائد الهواري أنه يجب الإكثار من مثل هذه الأعمال الدرامية لمواجهة الغزو القادم من الدراما التركية، حيث إن المشاهد العربي يجد نفسه مشبعاً بجرعات رومانسية تركية.

ويراهن القائمون على المسلسل كالمخرج سائد الهواري والمؤلف الكويتي حمد بدر على مسلسل "عطر الجنة" في جعله إضافة جيدة لسجل الدراما الخليجي.