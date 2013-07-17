"بن شوصان" كوميديا لا تتوقف في ستوديو العربية

حققت شخصية "بن شوصان" في مسلسل "أبوالملايين" تفاعلاً كبيراً خلال الأيام الماضية من عرض المسلسل على شاشة "mbc".

قال الفنان الإماراتي علي التميمي الذي يجسّد شخصية "بن شوصان"، في حديثه لقناة "العربية": "لا يوجد فنان يسرق الضوء من أحد الكل له بريقه وأنا قطرة في بحر ملك الكوميديا الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا، والفنان ناصر القصبي كذلك من كبار الممثلين الخليجيين، وهذا العمل يبين ترابط اللهجات الخليجية وترابط العادات والتقاليد بيننا كخليجيين".

ولعبت الشخصية التي يمثل الفنان الإماراتي علي التميمي من خلالها دور أحد تجار الإبل في الإمارات، دوراً محوريا في تصاعد أحداث المسلسل بين شخصياته الرئيسية التي يؤديها الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا والسعودي ناصر القصبي في أول لقاء فني يجمعها.

وأضاف التميمي: "هذا العمل يقف خلفه الكاتب الرائع خلف الحربي، وهو من أجمل الكُتاب الموجودين، وكذلك الدعم الذي نجده من شيوخ الدولة، وأيضاً التعاون بيننا كفنانين، خصوصاً أنني لم أشعر بصعوبة في دوري بالمسلسل وإنما شعرت بأنه يمثلني ويمثل شخصيتي الحقيقة فأنا مالك للإبل". ويضيف: "ناصر وعبدالحسين أعطوني كامل الحرية في تغيير النص كما أريد".

وأوضح علي التميمي أنه سعد كثيراً بالعمل مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا والفنان ناصر القصبي.