"خيبر".. دراما تاريخية تجمع بين أيمن زيدان وأحمد ماهر

يطل علينا مسلسل "خيبر" من خلال عمل درامي عربي مشترك من بطولة السوري أيمن زيدان والمصري المخضرم أحمد ماهر.

وتطلب تصوير مثل هذا العمل التاريخي الضخم بناء مدينة كاملة لإلقاء الضوء على مرحلة من السيرة النبوية وعلاقة المسلمين باليهود في المدينة المنورة.

ولم يخف منتج المسلسل العراقي محسن العلي مخاوفه من الإنتاج الضخم للأعمال التاريخية الذي قد لا يعود بالمردود المادي الكافي. وأضاف: "حاولنا أن نبني شكلاً جديداً غير مستهلك وغير تقليدي وأجواء جديدة تماماً لا تشبه الأجواء التي استخدمت فيما مضى"، مؤكداً أن استخدام الأشكال الجديدة قد تعطي روحاً جديدة للعمل.

ورأى الفنان المصري أحمد ماهر أن الكاتب العظيم يسري الجندي أراد أن يلقي الضوء على هذه الشريحة الإنسانية، وكيف أنهم دائماً ابداً ينقضون العهود ويتنكرون.

وأكد مخرج العمل الأردني المخضرم محمد عزيزية أن الأعمال التاريخية تتطلب جهداً أكبر من غيرها لظهورها بالشكل الذي يجذب الجمهور. وأضاف: "الشعب العربي واحد وهناك روابط بينهم.. نتكلم نفس اللغة.. نفس الدين.. ونفس الاتجاهات ونفس المعناة.. ونفس العبق الموجود بيننا جميعاً لم يتغير".

ويعرض مسلسل "خيبر" على قنوات خليجية متعددة، ولا يتوقع القائمون عليه أن يمضي من دون ردود فعل مؤيدة ومعارضة.

