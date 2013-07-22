الخارقان "باتمان وسوبرمان" يجتمعان في فيلم جديد

يجتمع البطلان الخارقان "سوبرمان وباتمان" مجدداً من خلال فيلم جديد، وفق ما أعلنه مخرج الفيلم واستوديوهات "وارنر براذيرز"، التي تقف وراء الإنتاج الضخم لفيلم "مان أوف ستيل" هذه السنة.

وكشف عن الفيلم الجديد المخرج، زاك سنايدر، الذي ينسب إليه النجاح المتجدد لسوبرمان من خلال فيلم "مان أوف ستيل".

وسيقوم الممثل البريطاني، هنري كافيل، بدور سوبرمان، فيما لم يتم بعد اختيار الممثل الذي سيقوم بدور باتمان، بعدما أعلن كريستيان بايل أنه لن يقوم بهذا الدور بعد الجزء الثالث والأخير من مغامرات هذا البطل الخارق "دارك نايت" العام الماضي.

والجمع بين البطلين الخارقين قد يكون محاولة من استوديوهات "وارنر براذيرز" لتكرار النجاح القياسي لفيلم "أفينجرز" العام الماضي.

وقال سنايدر "أنا متحمس جدا لبدء العمل مجددا مع هنري كافيل في العالم الذي استحدثانه ".

وأضاف "لنكن صريحين أن الجمع بين سوبرمان وباتمان أكثر من أسطوري، لأنهما أكبر بطلين خارقين في العالم".

ومن المقرر البدء بتصوير الفيلم الجديد العام المقبل على أن يبث في منتصف 2015 .

وقد حقق "مان أوف ستيل" نجاحا تجاريا حاصدا 600 مليون دولار منذ بدء عرضه الشهر الماضي. وحقق الجزء الأخير من مغامرات باتمان "ذي دارك نايت رايزز" أكثر من مليار دولار العام الماضي.

أما "أفينجرز" الذي جمع بين أبطال خارقين من قصص مارفيل المصورة أمثال إيرون مان وثور وكابتن أميركا وهالك، فقد حقق 1.5 مليار دولار في العالم.

