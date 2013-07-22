مسلسل "نيران صديقة".. بعد سنين من الصداقة تتكشف الحقائق

يثير المسلسل الرمضاني "نيران صديقة" جدلا واسعاً مع تصاعد إثارته الدرامية وشغف المشاهدين لمعرفة خبايا شخصياته الرئيسية.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء، يكتشفون، خلال المسلسل، حقيقة بعضهم البعض بعد أعوام من الصداقة. وحير المسلسل المشاهدين منذ حلقاته الأولى لمعرفة حقيقة أبطاله.

ويتميز المسلسل في إطاره البوليسي الذي صاغه إخراجاً الشاب خالد مرعي، فيما تولى كتابة العمل محمد أمين راضي. ويشارك في بطولة "نيران صديقة" عدد من نجوم مصرة، منهم منة شلبي ومحمد مصطفى ورانيا يوسف ومحمد شاهين، بالإضافة إلى الفنانة السورية كنده علوش.

ويوضح محمد شاهين أن المسلسل يدور حول 6 أصدقاء، في كل واحد منهم جزء شرير وجزء طيب.

أما عمرو يوسف فيؤكد أن العمل ليس بعيداً عن الواقع، مضيفاً: "بعيداً عن الإسقاطات السياسية أو الاجتماعية، صنعنا عملا دراميا يتضمن قصصا مثيرة جداً تشدّ المشاهدة لمتابعتها".

ومن جهتها، تعتبر رانيا يوسف أن البطولة الجماعية في هذا المسلس تشكل نوعا من التحدي لأبطاله والشخصيات التي يؤدونها والتي لا تشبه بعضها البعض، متحدثةً عن وجود "منافسة جميلة" بينهم.

وعن مشاركتها في هذا العمل تقول كندة علوش: "عندما تلقيت نص هذا المسلسل تحمست جداً للمشاركة فيه، لأنه فعلاً جديد وجريء؛ إن كان على صعيد الشكل أو المضمون، فهو يطرح أحداثا وشكْل علاقات غير تقليدية، لم نشاهدها كثيراً في الأعمال الدرامية السابقة".