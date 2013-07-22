"خلطة" عربية حديثة في فريق عمل مسلسل "تحت الأرض"

يتميز المسلسل الدرامي الرمضاني المصري "تحت الأرض" بـ"الخلطة" العربية الحديثة التي اجتمعت فيه، والذي برز منها خاصةً الفنان الأردني ياسر المصري الذي يعد اسما جديدا في الدرامي المصري.

ويقول الممثل الأردني ياسر المصري عن مشاركته في هذا العمل: "الفن هو تبادل ثقافي ما بين كل العالم، حيث إنه لا يقتصر على مكان محدد. وأنا كفنان أردني أحاول أن أشارك في العديد من الأعمال الفنية في عدة دول عربية. في النهاية تجمعنا ثقافة واحدة".

ويحاكي مسلسل "تحت الأرض" حياة المهمشين في مصر، والتشويق في هذا المسلسل لا يتوقف مع تداخل الصراعات الاجتماعية والسياسية والأمنية.

ويخرج هذا العمل الرمضاني حاتم علي، الذي يعد أحد أكثر الأسماء العربية بروزاً في مجال الإخراج، والذي يشارك هذه المرة في عمله كممثل أيضاً.

ويوضح علي فكرة المسلسل التي تتمحور حول عدة شخصيات كانت تقوم بأعمال "تحت الأرض" أي أعمال مصيرها أن "تظل طي الكتمان" لحساب جهات معينة، حتى تمرد بطل المسلسل محاولاً الخروج من هذا العالم السري.

وتشارك في المسلسل أسماء بارزة؛ منها أمير كرارة ورانيا فريد شوقي ودينا الشربيني، ووجوه درامية شابة برزت مؤخراً كإنجي المقدم، بالإضافة إلى حضور تركي تمثل في مشاركة سونجول أودين.

وتعتبر إنجي المقدم أن مسلسل "تحت الأرض" يشكل بدايتها الفنية الحقيقية، بعد ظهورها العام المضي في مسلسل "طرف ثالث"، مؤكدةً أنها تعتبر نفسها "محظوظة" لمشاركتها في هذا العمل.