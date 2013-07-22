"يا مالك قلبي".. مسلسل إماراتي رومانسي بوجوه غنائية

يطل الملحن والمغني الإماراتي فايز السعيد على المشهد الدرامي هذا الموسم، منتقلاً من الغناء إلى التمثيل، برفقة الفنانة العراقية شذى حسون، والتي تسجل التجربة الثانية في الدراما، من خلال المسلسل الإماراتي "يا مالك قلبي".

تقول الفنانة شذى حسون: "معنا نخبة من الفنانين من الكويت والإمارات ولبنان".

يستعرض مسلسل "يا مالك قلبي" ثلاث قصص رومانسية، لينضم إلى ركب الأعمال الدرامية الرومانسية في الخليج.

يقول الفنان الإماراتي فايز السعيد: "الحمد لله.. كأول تجربة.. أعتبر نفسي في بداياتي، فأنا راض عن نفسي 40%".

ويقول الفنان الإماراتي أحمد الجسمي: "هم ثلاثة مسلسلات في مسلسل واحد.. ثلاث حكايات.. لكل حكاية شخوصها وأحداثها وأماكنها.. لا يتداخلون وليست لهم علاقة بعضهم ببعض".

يذكر أن تجربة المطربين مع التمثيل ليست أصيلة في الدراما الخليجية. وفايز السعيد يتقدم إلى ساحة الدراما متفائلاً بتحقيق النجاح.