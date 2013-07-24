"بركان ناعم".. دراما كويتية في قالب رومانسي

تتجه الدراما الكويتية هذا الموسم إلى إنتاج أعمال رومانسية ومنها مسلسل "بركان ناعم"، الذي يقوم ببطولته محمد المنصور، العائد إلى الدراما بعد انقطاع موسمين، وتشاركه البطولة إلهام الفضالة وطيف، والعمل من إخراج السعودي خالد الرفاعي.

يقول الفنان حسين المنصور: "البركان الناعم هو النساء.. فعندما يثورون يكون البركان ناعماً، ولكن وراء هذه النعومة أشواك".

والجديد في هذا العمل أنه مكون من جزأين منفصلين، ولكل جزء قصته ونجومه.

وتقول الفنانة إلهام الفضالة إنها حريصة على اختيار الأدوار المناسبة لها، فكثيراً ما ترفض أدواراً تستشعر أنها غير مناسبة لها، مؤكدة أنها لا ترفض أداء دور الأم.

وتقول الفنانة طيف إنها تؤدي دور سيدة أعمال طموحة جداً.

ويحاول العمل تقديم تجربة جديدة في الدراما الخليجية يخرج بها من إطار التكرار الذي صاحب الكثير من الأعمال في الأعوام الأخيرة.