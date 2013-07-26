مريم حسين: الممثلة السعودية موهوبة لكنها تحتاج دعماً

ترى الممثلة مريم حسين أن الممثلات السعوديات يمتلكن الجمال والموهبة في التمثيل، ولا تقل إمكاناتهن عن زميلاتهن في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لكنها أيضا تقول إن الممثلة السعودية بحاجة إلى الدعم والتحرر الفكري، على حد تعبيرها لصحيفة "الحياة".

وأضافت مريم أن الدراما الخليجية حققت نجاحاً كبيراً هذا الموسم، بدليل غياب الشللية التي طغت على الأعمال في شكل لافت الأعوام الماضية، وكذلك تميزت بالثنائيات في المسلسلات، إذ "شاهدنا حسين عبد الرضا وناصر القصبي في عمل واحد، وأيضاً حياة الفهد وسعاد عبدالله في مسلسل بعد غياب طويل، كما أتيحت الفرصة أمام فنانين شباب".

وتحدثت مريم عن برنامجها "كل يوم مريوم" الذي يعرض على قناة "اليوم" الكويتية، حيث قالت: لاحظت نجاح برنامجي من خلال ردود الفعل الإيجابية التي تصل إليّ عبر حسابي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ مُنح أفضل فكرة برنامج مسابقات.

وعن مشاركتها في أي أعمال مسرحية خلال فترة العيد، كشفت مريم أنها ستغيب بسبب ارتباطاتها والتزامها ببرنامجها: ليس لدي وقت للمشاركة في المسرحيات، إذ إنني مشغولة طوال المساء ببرنامجي، ما يصعّب عليّ عمل بروفات للمسرحيات.

وتطل مريم حسين في شهر رمضان من خلال عدة أعمال في مسلسل "عطر الجنة" الذي تعرضه قناتا "إم بي سي" و"الكويت" كما تظهر أيضاً في مسلسل "صبايا" الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية"، وترى أن هذا العمل أوصلها إلى الجمهور العربي.

وفيما يخص عدم مشاركة مريم في الأعمال السعودية بعد مسلسل "الخادمة" الذي كان من بطولتها بمشاركة آخرين قالت إنها لم تتلقَ حتى الآن نصوصاً من السعودية بقوة هذا المسلسل، لافتة إلى أنها تميل إلى الأعمال التراجيدية أكثر من الكوميدية.

يذكر أن مريم حسين بدأت العمل في مجال التمثيل التلفزيوني قبل 4 أعوام وشاركت في بطولة مجموعة واسعة من المسلسلات الخليجية في الكويت والإمارات والسعودية.