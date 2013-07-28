"آدم وجميلة" مسلسل مصري يقوم على المواهب الشابة

يسير المسلسل المصري "آدم وجميلة" عكس التيار في خضم الأعمال المطروحة هذا الموسم في الدراما المصرية، حيث إنه يقوم على الوجوه الصاعدة فقط.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصين هما: آدم وجميلة، التي تفقد والديها في غضون شهر واحد فتبدأ رحلة المتاعب وتستمر لمدة عقدين من الزمن. ويعكس العمل صراعات الأسرة في منع زواج آدم وجميلة.

ويكمن نجاح العمل في حبكته الدرامية وأحداثه المتسارعة واعتماده على "الفلاش باك" في تصوير الأحداث. ويجمع المسلسل الذي يخرجه الشاب أحمد سمير فرج، فنانين شباباً أيضاً أهمهم حسن رداد ويسرا اللوزي.

واعتبرت الفنانة المصرية يسرا اللوزي أن دور "جميلة" الذي تؤديه في المسلسل "أقرب ما يكون إلى شخصية سندريلا".

وأوضحت أن "جميلة" طفلة كانت تعيش حياة عادية في عائلة من الطبقة المتوسطة، حين حصلت لأهلها ظروف صحية أجبرتها على الذهاب والعيش عند بيت عمها.