جارتان لدودتان.. بطلتا المسلسل الإماراتي "وديمة وحليمة"

يعرض المسلسل الكوميدي الرمضاني "وديمة وحليمة" حياة البسطاء في الإمارات، من خلال حياة جارتين لدودتين والمواقف الساخرة التي تدور بينهما.

وتقوم ببطولة العمل الممثلة البحرينية سعاد علي والسعودية أسيل عمران وعدد من الفنانين الإماراتيين؛ منهم مرعي الحليان وعائشة عبد الرحمن وأحمد عبد الرزاق والفنانة نوف ونجوم آخرون، بينما تولى كتابته الإماراتي جاسم الخراس.

يذكر أن مسلسل "وديمة وحليمة" يستضيف نجوماً مختلفين في كل حلقة، ويعالج قضايا اجتماعية خليجية بأسلوب طريف.

وأوضحت الفنانة البحرينية سعاد علي أن بطلتي العمل، وديمة وحليمة كانتا صديقتين، ولكن حصلت بينهما مشكلة فرقتهما ولعبت بعدها الغيرة دورها في تأجيج الصراع بينهما.

أما الفنانة الإماراتية عائشة عبد الرحمن فقالت إنها تلعب دور حصة، وهي صديقة لكلا البطلتين، إلا أنها تتسبب بمشاكل بينهما، حيث إنها تبحث فقط عن مصلحتها وتنقل كلام كل جارة إلى الثانية.

وأكدت الفنانة السعودية أسيل عمران أنها تشارك لأول مرة في عمل كوميدي، مما حمسها أكثر للمشاركة لتظهر للعالم جانبها "المجنون" الذي يجهله الجمهور.