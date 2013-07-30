"خلف الله".. مسلسل مشوّق يتناول المعالجين بالقرآن

يظهر الفنان المصري نور الشريف في شهر رمضان من هذه السنة في شخصية جديدة عليه وهي صاحب الكرامات والتنبؤات، وذلك من خلال مسلسل "خلف الله".

وتدور أحداث المسلسل في صعيد مصر، ويناقش العمل قضايا الأشخاص المعالجين من السحر بالرقية الشرعية والمعالجين بالقرآن الكريم. وتتسم حلقات "خلف الله" بالإثارة نتيجة موضوعه ومضمونه الجديدين.

وأكد الفنان المصري نور الشريف أن لا تشابه بين الشخصيات التي أداها مؤخراً، إلا أنه أوضح أن التكوين النفسي للإنسان بدأ يشغل باله في الآونة الأخيرة ما قد يؤثر على اختياره لأدواره.

ويُخرج العمل، الذي يُعرض على عدة قناة، حسني صالح، وتشارك في بطولته الممثلة الأردنية صبا مبارك، تأكيداً على أنها رقم صعب في الدراما المصرية. وقالت مبارك إن تصوير المسلسل مُتعب نوعاً ما، حيث يمضي فريق العمل ليالي طويلة من التصوير، إلا أنها أعربت عن سعادتها من المتابعة العالية التي يحظى بها العمل.

ومن جهته أكد مخرج المسلسل حسني صالح أن العمل يحاكي الواقع وهو يكوّن دراما مكتملة المعالم، فيها جانب كوميدي.