أنجلينا جولي.. الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود

يبدو أن سفيرة النوايا الحسنة وفاعلة الخير والمهتمة دوماً بشؤون اللاجئين وأصحاب المآسي، صاحبة الأجر الأعلى في هوليوود.

فقد أضحت أنجلينا جولي الممثلة الأعلى أجراً في عاصمة السينما، مع عائدات تصل إلى 33 مليون دولار بين حزيران/يونيو 2012، والشهر نفسه من عام 2013 على ما جاء في تصنيف مجلة "فوربس" السنوي.

وحلت في المرتبة الثانية الحائزة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة هذا العام، بطلة سلسلة أفلام "هانغر غيمز"، جينفر لورانس التي حققت 26 مليون دولار. أما في المرتبة الثالثة، فجاءت بطلة سلسلة أفلام "توايلات" كريستن ستيوارت مع 22 مليوناً متقدمة على جينفر أنيستون (20 مليوناً).

ولفتت "فوربس" إلى أن أنجلينا (38 عاماً) هي "من الممثلات القليلات اللواتي يمكنهن طلب أكثر من 15 مليون دولار مقابل مشاركتها في فيلم". يذكر أن عائدات جولي زادت 13 مليون دولار مقارنة بما حققته في العام السابق.