"كايروكي" يرفض استعانة قناة الإخوان بأغنية "اثبت مكانك"

يبدو أن قناة "أحرار 25" التي انطلقت مؤخرا كبديل لقناة "مصر 25" الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين، ستواجه أزمة مع فريق "كايروكي" الغنائي، وذلك بعد أن قامت القناة باستخدام أغنية "اثبت مكانك" الخاصة بالفريق، وعمل فيديو كليب عليها من أجل دعم اعتصام رابعة العدوية، ودعوة الجميع هناك إلى الثبات على موقفهم، على الرغم من أن الأغنية تم تقديمها قبل عام أثناء أحداث مجلس الوزراء التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، على رأسهم الشيخ عماد عفت، وشارك في الأغنية عدد من الإعلاميين، من بينهم باسم يوسف ويسري فودة وريم ماجد والكاتب الصحافي بلال فضل، وكانت تحث الثوار على الثبات على مواقفهم والدفاع عنها.

أمير عيد عضو فريق "كايروكي" أكد في تصريحاته لـ "العربية.نت" أنهم يرفضون كفريق أن يتم استغلال أغنيتهم لدعم أي تيار سياسي، مشيرا إلى أن الأغنية تم تقديمها من أجل هدف معين قبل فترة، وبالتالي لا يصح لأي تيار أن يقوم باستغلال الأغنية من أجل دعم أهدافه.

احترام حقوق الملكية الفكرية

وطالب عيد أن يكون هناك احترام لحقوق الملكية الفكرية في مصر، فلا يقوم أي تيار باستغلال ما يقدمونه لدعم أهدافه، وحول الإجراءات القانونية التي من الممكن أن يتخذوها تجاه هذا الموقف، أوضح عيد أن النزاعات القانونية لن تؤدي إلي شيء لأنه لا يوجد احترام لحقوق الملكية، مشيرا إلى أنهم كفريق يرفضون أحداث العنف وسقوط القتلى سواء من الإخوان أو من أي فصيل آخر في مصر.

وطالب الفريق أن يتم حذف الفيديو الخاص بالأغنية من على موقع "You Tube" فورا وأن تتوقف القناة عن عرضها، وأن يتم احترام أعمالهم التي يقدمونها، خاصة وأن الأغنية تقدم في ظروف معينة، ومن أجل أهداف معينه، وبالتالي لا يجوز إعادة استخدامها من أجل أغراض سياسية لفصائل سياسية، وكان الفريق قد شارك عبر حفل غنائي في اعتصام الاتحادية خلال تظاهرات الثلاثين من يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.