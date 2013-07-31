"موجة حارة".. يعرض في رمضان ويتناول قضايا لا أخلاقية

يخرج المسلسل المصري "موجة حارة" على ما اعتاد عليه مشاهدو الدراما الرمضانية، متجاوزاً التقاليد بنبشه ملفات العلاقات المحرّمة.

ودفعت جرأة المسلسل بالقائمين عليه إلى وضع إشارة تسبق عرض كل حلقة منه ومفادها أن هذا المسلسل "للكبار فقط".

والمسلسل مقتبس من رواية "منخفض الهند الموسمي"، للكاتب أسامة أنور عكاشة. وتغوص مشاهده في عمق القضايا الاجتماعية الشائكة كخيانة زوجية، وسوق النخاسة وغيرهما.

ويرافق مسلسل "موجة حارة" منذ بدء عرضه جدل مستمر، في حين يؤكد القائمون على العمل أنهم التزموا بتطبيق معايير الرقابة الأخلاقية.

والعمل من بطولة الفنان الأردني إياد نصار، بالإضافة إلى وجوه مصرية شابة منهم رانيا يوسف وصبا مبارك. ويؤكد نصار أن العمل ليس "جريئاً" بل هو "صادم"، حيث إنه يعرض "واقعاً وإن كان قاسياً".

ومن جانبها كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن مخرج العمل محمد ياسين "شديد وحنون على ممثليه في آن واحد، حيث إنه يحبهم جداً ولكنه يضغطهم ليخرج أفضل ما فيهم"، مؤكدةً أن هذه مدرسة في الإخراج تحبها جداً.