مساعد الليدي غاغا يفضح تفاصيل خاصة عن حياتها

كشف أحد المساعدين السابقين للنجمة العالمية الليدي غاغا أن الأخيرة تتمتع بشهية كبيرة وغريبة للطعام، لكنها كانت تحرم نفسها منه لأيام، الأمر الذي يصيبها بالتوعك، بل إن حرص المغنية على رشاقتها كان يدفعها مرات ومرات إلى التقيؤ بعد كل وجبة.



وأضاف مساعدها السابق أن غاغا تعيش في وهم لأنها ترفض أن يناديها أحدهم باسمها الحقيقي، وكانت تستاء في كل مرة يشبهها أحدهم بالمغنية الراحلة إيمي واينهاوس، لذلك صبغت شعرها باللون الأشقر منعاً للتشبيه بينهما.

يذكر أن اسم الليدي غاغا الحقيقي هو ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا، وهي أميركية من مواليد 28 مارس/آذار 1986، لأبوين أميركيين من أصول إيطالية. ويعرف عنها أسلوبها الخارج عن المألوف والمثير للجدل. أما لقب "ليدي غاغا" فاختاره لها المنتج الموسيقي روب فوساري الذي استوحاه من أغنية فرقة كوين "Radio Ga Ga".