"الكوبل".. سلسلة كوميدية تلقى نجاحاً باهراً في المغرب

لاقت السلسلة الكوميدية "الكوبل"، أي "الزوجان"، التي تبثها القناة الثانية يومياً في شهر رمضان، نجاحاً غير مسبوق من جهة نسبة المتابعة، والإقبال الهائل على تحميل مقاطع حلقاتها على مواقع الفيسبوك واليوتوب.

ويتطرق المسلسل الفكاهي القصير، الذي لا يتعدى توقيت حلقته لـ 3 دقائق، إلى مشاهد من حياة زوجين "استثنائيين" يعيشان في البادية، في عقدهما السادس، ويتجادلان طيلة الوقت حول العديد من المواضيع الحياتية. ويؤدي دورهما الممثلان الكوميديان حسن الفد ودنيا بوتازوت.

متابعة قياسية

وتحظى حلقات "الكوبل" بمتابعة قياسية من قبل المشاهدين المغاربة في رمضان، الذين وجدوا فيها مادة تلفزيونية مثيرة للضحك الهادف.

وبحسب الصفحة الرسمية للسلسلة على موقع الفيسبوك، فإن قصر المدة الزمنية للحلقة الواحدة مع ضمها لفنّانيْن لهما رصيدهما الفكاهيّ المتميز، تعتبر عوامل حاسمة في صنع نجاح المسلسل.

وأنشأ ناشطون على الإنترنت صفحات خاصة للإشادة بهذا العمل التلفزيوني، حيث اعتبروه "نقطة الضوء الوحيدة" وسط ركام من الأعمال الرمضانية "الرديئة" التي لم ترق إلى طموح ملايين المشاهدين، من خلال بث برامج فكاهية تعتمد على الإسفاف والمواضيع المكررة.

إلى ذلك، أكد تقرير صدر حديثا عن مؤسسة "ماروك متري"، المتخصصة في قياس نسب المتابعة التلفزيونية بالمغرب، أن "الكوبل" حقق نسبة مشاهدة عالية ضمن برامج شهر رمضان للعام الجاري، بلغ معدلها حوالي سبعة ملايين و210 آلاف مشاهد، بنسبة 56.7 في المئة من حصة المشاهدة الكلية.

توابل النجاح

من جهته، قال الفنان الكوميدي حسن الفد، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إن سر نجاح سلسلته التي مثل فيها إلى جانب الفنانة دنيت بوتازوت، يعود إلى الصدق في الأداء والتمثيل بشكل يجعل الكلمة والرسالة الفنية تصل مباشرة إلى عين وذهن المتلقي ببساطة ودون تعقيدات زائدة.

وتابع قائلاً إن تقديم شخصية "الشعيبية"، التي أدتها باقتدار الممثلة بوتازوت، وشخصية "كبور"، الذي تقمص الفد دوره في سلسلة "الكوبل"، بتلك الطريقة المضحكة كان يسعى أساسا للبحث عن المتعة ومشاطرتها مع أكبر عدد ممكن من الجمهور.

في المقابل، أكد المخرج التلفزي محمد فكاك أن عوامل نجاح سلسلة "الكوبل" تكمن في قدرة فريق العمل على الوصول إلى خلطة منسجمة من توابل الضحك الحقيقي، من كتابة وتصور ذهني مناسب للعمل، وتمثل أقرب إلى الواقع لشخصيات العالم القروي.

وأردف فكاك، لـ"العربية.نت"، أن نجاح هذا العمل لا يقتصر على براعة الممثليْن الفد وبوتازوت، وقدرتهما الكبيرة على التعبير بالحركة والكلام وملامح الوجه لتقمص شخصيات بدوية، بقدر ما يُنسب أيضا إلى ورشة كتابة السلسلة، والإدارة الفنية والتقنية والمونتاج.