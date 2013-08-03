مسلسل "القاصرات" يصعق المشاهدين بالقضية التي يتناولها

يهبط مسلسل القاصرات للنجم المصري صلاح السعدني كالصاعقة على مشاهدي الدراما الرمضانية لهذا العام، بسبب دخوله إلى قضية محظورة اجتماعياً.

ويحكي المسلسل قصة عبد القوي، وهو رجل مسن يتزوج من فتيات قاصرات حتى تتوفى إحداهن، وبعد هذه الوفاة تبدأ الأحداث الدراماتيكية التي تستمر طول حلقات العمل.

وتدور أحداث العمل الذي صاغته الكاتبة سماح الحريري في منطقة الصعيد التي اشتهرت بقصصها الدرامية المتعلقة بالعادات والتقاليد، والتي تتصدر الصحف المصرية من حين لآخر.

يؤدي دور القوي النجم صلاح السعدني الذي كانت مشاركته في الدراما الرمضانية هذا العام أكثر تميزاً من العام الماضي في "الإخوة الأعداء".

وتقول النجمة داليا البحيري، التي تشارك في العمل، إنها ومنذ قراءتها قصة المسلسل أعجبت بها، مؤكدة أنها لطالما حلمت بتأدية دور صعيدية، إلا أنها كانت تنتظر الدور المناسب الذي يحمل شيئاً من القوة والضعف في آن واحد.

ومن جهته، يقرّ ياسر جلال أن فكرة المسلسل جريئة، إلا أنه يعالج مشكلة موجودة في مصر. ويتابع جلال مؤكداً أن كل العاملين في المسلسل اجتهدوا، مما ترك أثراً طيباً عند المشاهد.