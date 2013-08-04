واي فاي: تقليد المفك والشيخ المزيون وأحلام.. الأبرز

حقق برنامج "واي فاي 2" الكوميدي، الذي يُعرض على قناة mbc، أصداء واسعة، بعد تقليده عدداً من نجوم الفن والإعلام والدين.وكانت أبرز الحلقات التي ساهمت في ارتفاع مشاهدة البرنامج حلقة الشيخ المزيون، والمفك، وأحلام وتقليد داود الشريان وآخرين.

ومن جهتهم، أكد نجوم البرنامج لـ"العربية نت" أن مقارنة "واي فاي" مع غيره من البرامج غير واقعية، وأن معظم ما طُرح في رمضان الحالي وقع في فخ التقليد والسرد التأريخي للفنانين، مؤكدين أن البرنامج في أول مشهد له في أول يوم حقق أكبر مشاهدة في العالم. كما اتفقوا على أن معظمهم تفرغ تماماً للعمل ولم يظهر في أعمال أخرى إما لعدم مناسبة ما عُرض عليهم أو لالتزام شخصي.

لا توجد مقارنة

بداية رفض الفنان عبدالإله السناني أي مقارنة بين "واي فاي 2" وأي عمل آخر، مؤكداً أن "(واي فاي 2) لا يقارن مع برامج رمضان الأخرى مثل (أبوالملايين) وغيره، لا وجه للمقارنة. واي فاي جديد، فكرة جديدة، ثقافة جديدة.. وهذا ما تحتاجه المرحلة للوصول للجمهور".

وأضاف السناني: "في ضوء الملل الكبير للمتلقي.. التحدي هو كيف تصل للآخر. "واي فاي 2" قدم ثقافة جديدة بالصورة في زمن الصورة، الأفضل والمهم هذه السنة هو "واي فاي2".

وقال: "ما قدم من أعمال مع فارق المقارنة لم يخرج عن التكرار، وبعضها سرد تأريخي لبعض الفنانين. بخلاف (أبوالملايين) فما فيه جديد. الفن هو إبداع إذا صار كلاسيكياً صار كأننا تعوّدنا على أكلة معينة.. الإبداع يختلف".

وحول الانتقادات اعتبر السناني أن "أي شيء في أي عمل سيثير ردة فعل سريعة مباشرة هذه لا تنتبه لها لكنها تعني أنك متابع وأنك مقبول. القبول هو نصف الطريق للمشاهد. يبقى قبولك للمحتوى من عدمه."

وأضاف أن "mbc حققت أعلى مشاهدة في العالم حول مشهد في الواي فاي في أول يوم في ساعة واحدة أكبر مشاهدة في العالم. الكوميديا ليس لها موطن هي للجميع لا أزعم أن "واي فاي2" كان كاملاً لكن أجزم أننا تقدمنا كثيراً هذا العام".

معايير التقليد

وحول الرفض لتقليد بعض الشخصيات أضاف السناني: "أي شخصية اعتبارية إعلامية من حق برنامج من هذا النوع انتقادها. ننتقد الفكر وليس الشكل. أي شخص يدخل في المجال الإعلامي ممكن انتقاد أسلوبه باحترام ودون إساءات".

وكشف السناني عن اهتمامه بالسينما والأفلام، مؤكداً أنه لم يشارك في أعمال أخرى هذا العالم للتفرغ والتركيز، "أنا مُقلّ من البداية. ما عُرض عليّ لم يعجبني. لكن الواي فاي من البداية أنا معه وأشكر القائمين عليه لثقتهم بي".

ورفض السناني أن يكون هناك برنامج له الأفضلية المطلقة لفترة العرض الذهبية قائلاً: "نجاح "واي فاي" مستقل ولا يمكن تعليق نجاح بأنه سدّ نجاح أو سد غياب برنامج شعبي آخر. "واي فاي2" يحمل تقنية وتكتيك ممثل عاليين جداً، وفيه عمل مؤسساتي. مخرج هذا العام أبدع كثيراً. لكن واي فاي سيبقى ليس لأحد بل للكل وللمجموعة ولن يتأثر بغياب أحد".

تأكيد نجاح

ومن جهته قال الفنان حبيب الحبيب: "اعتذرت لجميع المنتجين ولجميع القنوات الأخرى للتركيز على واي فاي، فلا أريد إشغال نفسي بعمل آخر. في العام الماضي أجهدت نفسي بدنياً وذهنياً كثيراً".

وأضاف: "هذا العام أردت أكون مع MBC، أنا ملتزم لها بالتزام شخصي من قبلي بعدم الظهور في غيرها . جزء كبير من النقاد وبعض الأقلام الصفراء قالوا إن نجاح (واي فاي 1) كان مفاجئاً فأحببت أن أركّز لأثبت وزملائي قوة واي فاي".

وعن اختلاف تجربته في "واي فاي" قال الحبيب: "واي فاي مساحة واضحة لفرد العضلات وإظهار القدرات، تعدد الشخصيات، يمكن للممثل أن يبرز قدراته فعلاً من خلال واي فاي".

وأضاف: "لم أواجه أي إحراج أو عتاب حول تقليدي لأية شخصية. بالعكس، وكل من يحاول الاصطياد في الماء العكر هو شريحة من الكارهين للنجاح ليس لحبيب وحده بل لحبيب وغيره، وبإذن الله في الموسم القادم لو أقرّت MBC استمرار (واي فاي 3) فسيكون لي الشرف بمواصلة المشوار".

تطلعات

ومن جهته قال الفنان أسعد الزهراني الذي لفت الأنظار كثيراً هذا الموسم: "واي فاي أثبت للجميع مدى موهبة أسعد الزهراني وأنه ليس دخيلاً على الفن. صحيح الفرصة تأخرت لكنني وجدتها".

وعن (واي فاي 2) أضاف: "واي فاي2 تميز بالتقنية العالية، وكان للمخرج دوره في هذه التقنية وتوظيف الأدوار. أنا سعيد بكل الكركترات التي قدمتها، الحمد لله أبرزتني وفق تطلعاتي ولم أفكر يوماً في المادة".

المفك والشيخ المزيون وأحلام الأبرز

ورغم أن معظم الحلقات كانت لها أصداء سواء مؤيدة أو معارضة، فإن حلقة تقليد الشيخ المزيون كانت الأبرز هذا الموسم.

ورصدت الحلقة تصرفات بعض علماء الدين، خصوصاً من يصدر منهم أحاديث وفتاوى ثم يتراجع عنها بعد 24 ساعة فقط.

وعلى صعيد آخر وربما بدرجة أقل جاءت حلقة أخرى تناولت بسخرية لاذعة بعض الأكاديميين الذي يصفون أنفسهم بالمفكرين.

وأبرزت الحلقة أيضاً بعض الآراء لأحمد بن راشد بن سعيد ورمزت له بـ"المفك" بدلاً من "المفكر"، وجاءت الالتقاطات له من خلال مواقف وآراء في لقاءات متفرقة.

كما تناول المسلسل تقليد شخصيات كثيرة منها على سبيل المثال تقليد الفنانة أحلام خلال مشاركتها في برنامج "أراب آيدول"، حيث كانت تصرخ وتطالب بوجبة كنتاكي دون أن تفلح أي محاولات لتهدئتها.

كما حققت حلقة تقليد مقدم برنامج الثامنة على قناة mbc داود الشريان أصداء مختلفة.